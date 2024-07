F1-coureurs over Eau Rouge: "In regen verdomd enge bocht"

Het Circuit de Spa-Francorchamps is zeer geliefd bij Formule 1-coureurs. De zeven kilometer lange omloop in de Ardennen heeft een combinatie van snelle en langzame bochten. Wie vraagt naar de favoriete bocht van de coureurs, krijgt al snel het antwoord 'Eau Rouge' te horen. Deze bocht is door de jaren heen een stuk makkelijker geworden voor de F1-coureurs, die daar op een droge baan vol gas kunnen rijden op weg naar de beruchte Raidillon. Ondanks dat de uitdaging van die bochtencombinatie minder is geworden, kijken de F1-coureurs uit naar het treffen in België.

"Het is nog steeds een spannend circuit", zegt Daniel Ricciardo. "Het is een van die circuits waar we al veel gereden hebben, dus natuurlijk ben je niet zo enthousiast als de eerste keer dat je hier hebt gereden, ook door Eau Rouge. Onder droge omstandigheden is Eau Rouge vrij makkelijk, maar in Spa regent het de helft van de tijd. In de regen is het een verdomd enge bocht, dan is het echt een bocht. Het hangt dus van het weer af", aldus de RB F1-coureur.

Zo is er altijd veel aandacht voor Eau Rouge, maar als het droog blijft dan kijkt Ricciardo vooral uit naar een andere bocht. "Als het een zonnig en droog weekend is, dan is Eau Rouge niet de bocht waar we het over hebben. Dat is dan Pouhon, dat is dan echt een bocht. Je rijdt er in de zevende versnelling en in de kwalificatie lift je misschien een klein beetje. Of het dus nog steeds een geweldig circuit is? Ja. Maar twintig jaar geleden had je misschien drie of vier uitdagingen op dit circuit, nu zijn dat er misschien twee."

Geen ruimte voor fouten

Valtteri Bottas merkt op dat Eau Rouge door de jaren heen veranderd is, maar dan als gevolg van de evolutie van de F1-auto's. "Maar het is nog steeds enorm genieten en in de regen wordt het een grotere uitdaging", aldus de Finse Sauber-coureur. Volgens hem zal deze bochtencombinatie nog steeds 'geweldig' zijn als het droog blijft en is regen niet zozeer een vereiste om het uitdagend te maken. "Het hangt natuurlijk af van de auto, maar met veel brandstof en versleten banden... Dan glijd je wel een beetje. Het kan nog steeds een uitdaging zijn als het droog is, maar met weinig brandstof en verse banden niet zo. We proberen het scrubben te minimaliseren en een goede lijn te pakken."

Max Verstappen ziet Spa-Francorchamps nog steeds als zijn favoriete circuit. Hij merkt op dat Eau Rouge niet alleen voor de Formule 1 een volgasbocht is. "Zelfs in een GT4 ga je er vol gas. Dat is gewoon hoe deze bocht geëvolueerd is - ook wat betreft de veiligheid, wat ik volledig begrijp. Maar het is nog steeds mijn favoriete circuit. Het is heel mooi om daar te zijn vanwege de lay-out en alle vloeiende bochten." Ferrari-coureur Charles Leclerc geniet wel van het circuit, maar ziet het niet als een van zijn favorieten. "Ik houd echt van het circuit en de flow ervan. Het is niet een van mijn favorieten, maar nog steeds heel gaaf om op te rijden. Pouhon is zo'n uitdagende bocht, veel meer dan vroeger omdat we er met zulke snelheden rijden dat het nog net niet vol gas is." Daarnaast is het volgens de Monegask in die zin old school, dat elke fout afgestraft wordt. "Met het gras zo dicht langs de baan, kun je je geen fouten veroorloven - anders betaal je daar de prijs voor. Daar genieten we als coureurs wel van."

Veiligheid

De afgelopen jaren is Spa-Francorchamps op meerdere plekken onder handen genomen. In eerste instantie om de 24-uursrace voor motoren weer terug te halen naar de Ardennen, maar ook vanwege het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert bovenop de Raidillon. Ricciardo vindt het een goede zaak dat Eau Rouge-Raidillon nu verbreed is om het veiliger te maken. "Er zijn hier enkele verschrikkelijke ongelukken geweest. Ja, deze bocht is iconisch. Maar willen we dat het een ontzettend gevaarlijke bocht is en elke zondag dat er een race is het gevoel hebben dat er iets zou kunnen gebeuren? Nee. Dat is hoe het met de tijd meegaat. En de bocht is nog steeds leuk. Het is niet niks. Als je in de race in de slipstream zit, is het nog steeds angstaanjagend als je vol gas in de vuile lucht met minder downforce rijdt - maar dan op een leuke manier. Maar ik denk dat het goed is geweest om in zo'n bocht en op zo'n baan met wisselvallige omstandigheden de muren zo ver mogelijk weg te zetten", besluit de Australiër.