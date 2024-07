Verstappen kijkt uit naar F1 België: "Spa mijn favoriete circuit"

Op de Hungaroring kende Max Verstappen een moeizame zondagmiddag, waarin hij niet verder kwam dan de vijfde plek. Het was een race vol frustraties voor de Nederlander, die niet blij was met de strategie en in de slotfase nog in aanraking kwam met Lewis Hamilton. Een week later is er al tijd om te resetten, want komend weekend vindt de Grand Prix van België plaats, een race waar de regerend wereldkampioen altijd naar uitkijkt. "Spa is altijd al mijn favoriete circuit geweest dankzij de snelle bochten en vele inhaalmogelijkheden", blikt Verstappen vooruit. "De fans zijn fantastisch en we genieten daar veel steun."

Zo kort na de Grand Prix van Hongarije staat Verstappen ook nog stil bij dat weekend, maar hij wil er niet te veel woorden aan vuil maken. "Hongarije was een lastige race, een weekend om te vergeten en verder te gaan", vervolgt de 26-jarige coureur. "We hebben als team gewerkt om onze performance te optimaliseren en het beste uit de auto te halen."

Wat dit weekend voor genoeg variabelen zal zorgen, is het weer. Met name op vrijdag en zaterdag zijn er kansen op regenbuien, in de race is de kans groter dat de zon van zich laat zien. "Het weer maakt het natuurlijk allemaal een klein beetje onvoorspelbaarder, maar we zullen wel zien wat de race brengt. Het team heeft heel hard gewerkt en omdat het de laatste race voor de zomerstop is, kijken we uit naar een welverdiende rust en willen we sterker terugkomen. Dit weekend proberen we het best mogelijke resultaat neer te zetten", aldus de nummer één in het kampioenschap.

Terugbetalen

Voor teamgenoot Sergio Pérez verliep de Grand Prix van Hongarije wat positiever, al was dat wel na de zoveelste domper in de kwalificatie. Daardoor moest hij van P16 komen, om vervolgens via een sterke inhaalrace naar de zevende plaats te rijden. "Het herstel op zondag was heel positief", blikt de Mexicaan tevreden terug op de race. "Het toonde aan hoe op mijn gemak ik me voelde in de auto en de potentie die we hadden. Het is frustrerend dat we niet om het podium konden strijden, want met onze raceperformance hadden we daar bij kunnen zitten. Die laatste stint was zeer veelbelovend."

Pérez weet nu ook dat het aan hem is om in België een goed weekend aan elkaar te knopen. "En ik heb er alle vertrouwen in dat het kan", aldus de Red Bull-coureur, die weet dat er in de zomerstop een evaluatiegesprek zal plaatsvinden met de Red Bull-top. "We werken als team goed samen en wat mijn monteurs konden doen om mijn auto 's nachts in Boedapest weer op te bouwen, laat zien hoe ongelooflijk hard iedereen werkt, dag in dag uit. Er is nog één race te gaan voor de zomerstop en ik wil mijn team met een goed resultaat terugbetalen voor afgelopen weekend."