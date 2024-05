Exclusief: Ford geeft eerste update over F1-motor Red Bull voor 2026

Achter de schermen ligt de focus al voor een belangrijk gedeelte op 2026. Aan het chassis - waarvoor het reglement ook nog niet is afgehamerd - mogen teams volgend jaar pas werken, maar de voorbereidingen met de motoren zijn bij alle fabrikanten nu al in volle gang. Red Bull Powertrains-Ford vormt logischerwijs geen uitzondering. Die combinatie zal vanaf 2026 de motoren aan beide Red Bull-teams leveren, terwijl Red Bulls huidige partner Honda de handen dan ineenslaat met Aston Martin. Het eigen motorproject van Red Bull is de laatste tijd vooral met vraagtekens omgeven en eveneens aan de toekomst van Max Verstappen gekoppeld. Het zou voor een nieuwkomer immers een aardige klus kunnen worden om op te boksen tegen grote fabrikanten als Ferrari en Mercedes.

Ford haalt eigen doelen, maar waar staat concurrentie?

Ford Motorsports-voorman Mark Rushbrook benadrukt echter dat het werk in Milton Keynes momenteel volgens plan verloopt, al voegt hij daar wel aan toe dat het Amerikaanse bedrijf geen idee heeft waar de concurrentie staat. "Zoals voor ieder programma stel je bepaalde doelen en mijlpalen. Op dit moment halen we al onze eigen doelen en bereiken we de gewenste mijlpalen", laat Rushbrook tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com weten. "In de Formule 1 gaat de ontwikkeling zoveel sneller dan in alle andere takken van autosport waarin we actief zijn. Het is werkelijk vol gas vanaf het begin van de motorontwikkeling tot en met 2030 als de periode met dit reglement eindigt."

Over geruchten in de paddock dat Red Bull Powertrains-Ford tegen een achterstand aan zou kijken, zegt de Amerikaanse topman in Miami het volgende: "Ik kan alleen maar zeggen dat we onze eigen doelen voor de power unit hebben gesteld op basis van ervaring en wat wij denken dat er nodig is om in 2026 succesvol te kunnen zijn. We hebben geen idee waar de concurrentie staat en wat hun ontwikkelingscurve is. Een directe vergelijking met onze tegenstanders hebben we simpelweg niet, maar als we kijken naar wat wij zelf denken nodig te hebben om succesvol te zijn, dan staan we er goed voor."

Christian Horner heeft in een eerder stadium laten weten dat Red Bull Powertrains voor een grote uitdaging staat, aangezien de nieuwkomer het opneemt tegen merken 'met al zeventig jaar ervaring'. "Maar in de Formule 1 is het altijd een grote uitdaging", reageert Rushbrook op die woorden. "Het is absoluut waar dat merken als Ferrari al de kennis hebben, de mensen hebben en ook de ervaring hebben in een systeem dat al werkt. Dus ja, in dat opzicht hebben zij een voordeel. Maar ik denk dat wij een voordeel hebben doordat ons team alleen maar werkt aan de motor voor 2026. Wij hoeven niet te werken aan de huidige krachtbronnen. In dat opzicht ligt onze focus volledig op dit project."

Elektrische delen grootste uitdaging voor RBPT en Ford?

Tijdens het exclusieve gesprek met Honda-topman Koji Watanabe in Japan werd duidelijk dat het Japanse merk zich in eerste instantie op de elektrische onderdelen van de 2026-motor richt. Dat is logisch aangezien die onder de nieuwe regelgeving een stuk belangrijker worden en ook doordat Honda uit ervaring weet dat het een goede interne verbrandingsmotor kan maken. Het verklaart waarom Honda primair op de elektrische onderdelen inzet en volgens Watanabe momenteel met een enkele cilinder op de testbank werkt voor de interne verbrandingsmotor. Red Bull Powertrains had bij het opbouwen van de faciliteit vrij snel een V6 verbrandingsmotor op de testbank lopen, al luidt de vraag daar vooral hoe het werk met de elektrische onderdelen gaat. Zo heeft zowel Ford als ook Powertrains daar nog geen enkele ervaring mee in de Formule 1, hetgeen ook meteen de vraagtekens in de paddock verklaart.

Gevraagd of de elektrische kant van de motor de grootste uitdaging is, vervolgt Rushbrook: "Het is allemaal een grote uitdaging. We zijn vanaf nul begonnen. Deze interne verbrandingsmotor is ook een nieuwe ontwikkeling voor ons in F1, waardoor we ook op dat vlak moeten zorgen dat we voldoende vermogen halen en de betrouwbaarheid op orde hebben. Het is dus allemaal een uitdaging." Wat betreft de interne verbrandingsmotor voegt Rushbrook toe dat Ford nu meer bijdraagt aan het motorproject van Red Bull dan initieel bedacht. In eerste instantie zou Ford voor financiële ondersteuning zorgen en waar mogelijk technisch helpen met de elektrische onderdelen, maar volgens Rushbrook gebeurt er inmiddels meer.

"De interne verbrandingsmotor en de turbo stonden niet op de initiële lijst van dingen waar we aan bij zouden dragen, maar qua modellen en testen hebben wij kennis die daarbij kan helpen. Daar wordt nu dus ook gebruik van gemaakt, al ligt onze voornaamste focus nog wel steeds op de elektrische onderdelen. Er is voor al die elementen directe, technische ondersteuning van mensen uit mijn team op de campus in Milton Keynes." Een exact aantal medewerkers wil Ford daar overigens niet van noemen. "We noemen geen specifieke getallen, maar we dragen wel op tal van vlakken bij", sluit Rushbrook af.