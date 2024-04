Honda deelt voortgang F1-motor 2026, andere aanpak dan Red Bull?

Terwijl de openingsfase van het Formule 1-seizoen 2024 nog maar net achter de rug is, gaat er achter de schermen al veel aandacht uit naar 2026. Het geldt onder meer op de rijdersmarkt, waar coureurs alvast nadenken over het toekomstperspectief onder de nieuwe regelgeving. Belangrijker is nog wat er zich momenteel in de fabrieken afspeelt, waar fabrikanten al volop aan de 2026-motoren werken. Teams mogen in 2025 pas aan de slag met de chassisregels, maar het werk aan de nieuwe krachtbronnen is al lange tijd bezig. Het nieuwe reglement schrijft voor dat de MGU-H verdwijnt, dat de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor ongeveer fifty-fifty wordt en dat de verbrandingsmotor op volledig duurzame brandstof moet draaien - waarover later trouwens meer op deze website.

Het werk is bij alle fabrikanten in volle gang, waarbij vooral Red Bull Powertrains als nieuwkomer onder een vergrootglas ligt. Het is versterkt doordat een competitieve motor veelvuldig is gelinkt aan de toekomst van Max Verstappen. De Red Bull-kopstukken benadrukken echter dat alles volgens plan verloopt en dat er geen reden tot zorg is. Red Bulls huidige motorpartner Honda zal vanaf 2026 de handen ineenslaan met Aston Martin, waarover meer te lezen valt in een eerder deel van het interview in Suzuka. Net als de overige motorleveranciers zit ook Honda bepaald niet stil. De voorbereidingen op 2026 draaien ook in Japan momenteel op volle toeren. "Tot nu toe verloopt alles volgens plan. We kunnen natuurlijk niet al te veel in de details treden, maar alles is in lijn met onze eigen verwachtingen", reageert HRC-president Koji Watanabe tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com op de vraag hoe Honda's voorbereidingen op 2026 verlopen.

Noemenswaardig daarbij is dat de aanpak van Honda lijkt te verschillen van die van Red Bull Powertrains. Waar het Red Bull-project eerst inzette op een volledige interne verbrandingsmotor - oftewel een echte V6 - op de testbank te laten draaien, zet Honda juist primair in op de elektrische componenten die vanaf 2026 een stuk belangrijker worden. "We focussen ons in eerste instantie op de elektrische kant van de motor, dus onze focus ligt nu vooral op de elektrische motoronderdelen en op de batterij. Dit werk verloopt volledig in lijn met onze eigen doelstellingen. Parallel daaraan ontwikkelen we natuurlijk de interne verbrandingsmotor, maar in deze fase is dat nog geen V6. Het gaat nu nog om een enkele cilinder", onthult Watanabe.

Het is ogenschijnlijk anders dan Red Bull, al vallen beide situaties wel te verklaren. Zo heeft Honda al ervaring met volledige F1-motoren, waardoor het logisch is om de ontwikkeling te beginnen met de delen die belangrijker worden onder het nieuwe reglement: de elektrische componenten. Honda weet uit het recente verleden immers al dat het prima een interne verbrandingsmotor kan ontwikkelen. Bij Red Bull ligt het geheel anders, aangezien de motorfaciliteit in Milton Keynes vanaf nul is opgebouwd. Dan is het juist logisch om bij het opbouwen van de faciliteiten te beginnen met het meest 'simpele' gedeelte, oftewel de interne verbrandingsmotor.

Honda nuanceert aankondiging over F1-project in Engeland

De voorbereidingen van Honda hebben overigens niet alleen betrekking op technisch vlak, maar ook op het personeel. Tot op zekere hoogte moet er een nieuwe start worden gemaakt, nadat het merk eind 2021 wereldkundig maakte officieel te stoppen met de Formule 1. "Toen we aankondigden dat we onze F1-activiteiten zouden stoppen, hebben de meeste engineers de F1-afdeling verlaten. Alle belangrijke engineers zijn naar andere projecten gegaan, waaronder Honda Mobility. Daardoor hebben we al deze posities weer opnieuw moeten invullen, al gaat dat niet volledig om dezelfde mensen. Sommige mensen zijn nog wel hetzelfde, maar voor andere posities was het iets moeilijker. Het heeft in ieder geval een beetje tijd nodig."

In dit licht moet ook de recente aankondiging over een F1-project van Honda in het Verenigd Koninkrijk worden gezien. In verschillende media is dat opgepikt als nieuws dat Honda al een nieuwe fabriek in Engeland heeft geopend, maar Watanabe benadrukt dat het absoluut nog niet zover is. Het gaat primair om een bedrijfsregistratie, zodat Honda ook in Engeland motorpersoneel kan werven. "Het is nu nog gewoon een bedrijf, HRC UK genaamd. We hebben het bedrijf geregistreerd, maar nog geen knoop doorgehakt over de exacte locatie. We hebben ons vooral ingeschreven omdat we in het Verenigd Koninkrijk personeel willen aannemen. Die dingen hebben tijd nodig, omdat je soms met een periode van gardening leave te maken hebt. Daarom willen we deze zomer al beginnen met het aannemen van personeel in Engeland en hebben onszelf alvast ingeschreven", besluit Watanabe zijn uitleg.