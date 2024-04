Honda zal vanaf het Formule 1-seizoen 2026 de handen ineenslaan met Aston Martin, nadat het verlengen van de huidige en zeer succesvolle samenwerking met beide Red Bull-teams niet meer mogelijk was. Het Japanse merk is nadat het verlengen van de relatie met Red Bull Racing een gepasseerd station bleek, benaderd door meerdere Formule 1-teams voor 2026. Dit onthult HRC-president Koji Watanabe tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com: "Ik kan geen exact aantal noemen, maar ik kan wel zeggen dat we door meerdere Formule 1-teams zijn benaderd. Met sommige hebben we slechts één gesprek gevoerd, met andere teams zijn er meerdere contactmomenten geweest."

Honda te spreken over 'sterk leiderschap' van Stroll

Uit die verschillende gegadigden heeft Honda uiteindelijk gekozen voor Aston Martin. "Honda was zeer onder de indruk van de passie en het sterke leiderschap van Meneer Stroll om in 2026 voor het wereldkampioenschap te vechten", licht Watanabe de keuze toe. "Ze investeren heel veel geld in de nieuwe fabriek in Silverstone. Die fabriek was natuurlijk nog in aanbouw, maar we zijn daar meerdere keren op bezoek geweest. We hebben ook meerdere meetings gehad met meneer Martin Whitmarsh en Mike Krack, dus met het managementteam. Ze zijn erg open en het hele team werkt in dezelfde richting. Het team is een eenheid en dat is zeer belangrijk voor ons", zo vervolgt Watanabe het gesprek.

Waar de HRC-voorman Stroll senior als een belangrijke factor in Honda's toekomstoverwegingen noemt, is hij vooral te spreken over de torenhoge ambities. "We praten niet zozeer over technische details met hem, maar het gaat ons meer om zijn sterke leiderschap in algemene zin. Meneer Stroll en onze CEO meneer Mibe praten samen ook veel en hebben het idee dat we goede partners voor elkaar kunnen zijn."

Hoog inzetten: Wereldtitel in 2026 meteen het doel

Stroll is bijzonder ambitieus en neemt op de langere termijn met niets minder genoegen dan een wereldtitel voor zijn eigen team. Het is een visie die Honda deelt. Als de doelstellingen van het merk uit Minato met Aston Martin ter sprake komen tijdens het interview, is Watanabe glashelder: "Wereldkampioen worden vanaf 2026." Opgemerkt dat er nog wel veel werk aan de winkel is, aangezien Aston Martin momenteel geen winnend team is, vervolgt de HRC-president: "Maar dit is de doelstelling. We weten dat het in de praktijk niet zo makkelijk zal worden, maar we moeten wel scherpe doelen stellen om samen met Aston Martin het allerbeste eruit te kunnen halen. Daarom zetten we met meneer Stroll en met meneer Mibe in om alsjeblieft te streven naar, dus puur streven naar, het wereldkampioenschap winnen in dat jaar. In de praktijk weten we dat het niet zo makkelijk zal zijn."

Dat laatste komt doordat Aston Martin de successen nu nog niet aaneenrijgt, al voegt Watanabe toe dat het team wel zelfkritisch naar het eigen optreden kijkt. Bovendien biedt een volledig nieuw reglement, ook aan de chassiskant, kansen. "We moeten onszelf vertellen wat er nog mist, zowel wat er vanuit Aston Martin-perspectief nog mist aan de Honda-kant als ook wat er bij Aston Martin zelf nog mist. Dat is een open en eerlijk gesprek om samen uiteindelijk een topteam te kunnen worden." Het gesprek wordt met name gevoerd in wat Watanabe een 'steering committee' noemt, oftewel een stuurgroep met topmensen uit beide bedrijven. "We zijn meteen een technische werkgroep en een stuurgroep begonnen. Ik zit zelf ook in die stuurgroep met Martin Whitmarsh, Mike Krack en nog andere mensen. Daar zitten zowel Aston Martin- als Honda-mensen in om samen de belangrijkste dingen te bespreken, dingen die we nog kunnen verbeteren. De aankondiging van onze samenwerking was in mei, waarna de stuurgroep voor het eerst in juli bij elkaar is gekomen." Het geeft aan dat Honda er in aanloop naar 2026 geen gras over laat groeien, waarbij Watanabe tot slot toevoegt dat de gezamenlijke voorbereidingen 'volgens schema' verlopen.