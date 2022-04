'Formule 1 zou elfde team met open armen moeten ontvangen'

In de aanloop naar het nieuwe seizoen werd duidelijk dat Michael Andretti vanaf 2024 graag met een nieuw team in de Formule 1 zou stappen, nadat plannen van de Amerikaan om het team van Alfa Romeo over te nemen eind vorig jaar op niets waren uitgelopen. Karun Chandhok, die verschillende jonge rijders bijstaat in hun carrière, hoopt dat Andretti een startbewijs krijgt toegewezen, niet op de laatste plaats omdat er dan meer mogelijkheden komen voor jonge talenten die de Formule 1 hopen te halen.

"Michael heeft zijn intenties heel erg duidelijk gemaakt: hij wil de Formule 1 in", vertelt Chandhok in gesprek met een klein aantal media, waaronder Motorsport.com. "Het lijkt mij persoonlijk fantastisch om Michael Andretti en zijn Andretti Autosport in de Formule 1 te zien. Het is een geweldige naam om je als sport mee te kunnen associëren. Ik ken Michael en zijn vader Mario [Andretti, de wereldkampioen Formule 1 van 1978] een klein beetje. Mensen met een grotere passie voor autosport dan zij, zijn er niet.”

"Daarnaast denk ik dat het goed zou zijn voor de Formule 1 om er nog een Amerikaans team bij te hebben", refereert de Sky Sports F1-analist naar de toegenomen populariteit van de sport in de Verenigde Staten, waar vanaf 2023 drie Grands Prix worden gehouden door de komst van een nachtrace in Las Vegas. "Ik weet echter dat er verschillende hordes genomen moeten worden om met een nieuw team in de Formule 1 te kunnen stappen. Zo moeten de andere teams het willen, moet er een bedrag van 200 miljoen dollar op tafel worden gelegd en zijn er nog allerlei andere hobbels die het voor een nieuwe speler moeilijk maken om in te stappen. Ik zou zelf echter graag meer auto's op de grid zien."

Te weinig stoeltjes

Een Formule 1-kans is maar voor weinig jonge coureurs weggelegd. Zo staat er dit jaar met de Chinese coureur Zhou Guanyu slechts één nieuweling op de grid. "Ik heb hier onlangs nog met wat ouders van Formule 2-coureurs over gesproken. Het is erg moeilijk om voor je te zien hoe hun zonen een kans kunnen krijgen in de Formule 1, zo lang er maar tien teams meedoen", vervolgt Chandhok, die verschillende rijders adviseert en helpt bij hun loopbaan.

"Kijk naar Oscar Piastri, die vorig jaar kampioen is geworden in de Formule 2", komt Chandhok met een recent voorbeeld van een getalenteerde rijder die moeite heeft om de laatste stap te zetten. "Hij heeft alles gedaan wat hij kon doen. Hij werd op een briljante manier kampioen in zijn eerste jaar in de Formule 3 en pakte op een fantastische manier de titel in zijn eerste jaar in de Formule 2. Die jongen verdient een kans in de Formule 1, maar er zijn simpelweg niet genoeg stoeltjes. Naar mijn mening zou de sport een elfde team dus moeten verwelkomen, als er zich een kans voordoet om twee auto's aan het veld toe te voegen."