Andretti verklaart waarom deal met F1-team Sauber klapte

De afgelopen maand stond de F1 deels in het teken van de potentiële overname van Sauber, dat vanwege een sponsordeal als Alfa Romeo opereert in de F1, door Andretti Autosport. De Amerikaanse grootmacht uit onder meer de IndyCar wilde 80 procent van het team overnemen van huidige eigenaar Islero Investments. Een overeenkomst leek aanstaande, tot enkele dagen na de Amerikaanse Grand Prix plots duidelijk werd dat de overname van de baan is. Volgens Auto, Motor und Sport zou Sauber-eigenaar Finn Rausing niet alleen 350 miljoen euro willen ontvangen voor de overname, maar wilde hij ook een bankgarantie van 250 miljoen euro om de toekomst van het team te waarborgen.

Bij de aankondiging van Devlin DeFrancesco als vierde Andretti-rijder van het IndyCar-team ging teameigenaar Michael Andretti ook in op de mislukte overname van Sauber. Hij benadrukt dat geld niet het probleem was. “Ik wil graag een einde maken aan enkele geruchten dat de deal om financiële redenen klapte. Daar heeft het helemaal niets mee te maken”, zei Andretti. “Het kwam in essentie neer op zeggenschapskwesties in de laatste fase van de onderhandelingen en dat heeft de deal doen klappen. Ik heb altijd gezegd dat we het niet zouden doen als de deal niet goed zou zijn. Uiteindelijk bleek dat het geval. Daarom blijven we kijken naar andere mogelijkheden.” Gevraagd of dat betekende dat Andretti het team zou kopen, maar niet zou mogen besturen, antwoordde hij: “Zo ongeveer, ja.”

Herta inderdaad onderdeel van F1-plannen Andretti

Onderdeel van de geruchten rond de mogelijke overname van Sauber was het overhevelen van IndyCar-talent Colton Herta naar de F1. Tijdens de persconferentie bevestigde Andretti dat dit inderdaad zijn plan was. “Als we ooit een F1-team hebben, dan zou Herta degene zijn die wij als Amerikaanse coureur zouden willen brengen. Hij zou de perfecte man zijn om dat te doen. We zouden absoluut proberen om hem in dat zitje te krijgen, want ik geloof echt dat hij competitief zou zijn in Europa, dat geloof ik echt. Er is geen reden waarom hij dat niet zou zijn.”

Hoewel de overname van het F1-team van Sauber dus van de baan is, sluit Andretti niet uit dat zijn renstal op termijn alsnog toetreedt tot de Formule 1. Wel moet dat – net zoals bij Sauber het geval geweest zou zijn – onder de juiste voorwaarden gebeuren. “Onze ogen zijn altijd geopend en we kijken altijd naar mogelijkheden [in de Formule 1]. Niet alleen daar, maar ook in andere klassen en andere soorten autosport. Dat is wat wij doen, we zitten in de racerij en kijken altijd naar mogelijkheden om uit te breiden. Maar als we uitbreiden, dan moet dat gebeuren met een goede deal en met de kennis dat we competitief kunnen zijn. Dat is namelijk heel belangrijk voor ons merk: competitief zijn in alles wat we doen.”