Eindrapport Alexander Albon: Meerwaarde bewezen in eerste Williams-jaar

Het Formule 1-seizoen van Alexander Albon

Positie in het wereldkampioenschap: 19

Aantal WK-punten: 4

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 6e (België)

Beste resultaat: 9e (Miami)

Rapportcijfer: 6,7

Het contrast had voor Alexander Albon niet groter kunnen zijn na zijn tussenjaar. Daar waar hij in 2020 nog voor topteam Red Bull Racing uitkwam, moest hij vorig jaar toezien dat Sergio Perez zijn plekje innam. De Thai bleef het team trouw als reservecoureur en speelde een belangrijke rol in de simulator, maar het doel was altijd om terug te keren in de Formule 1. Dat kreeg hij voor elkaar, maar zijn tijd bij een topteam kwam daarmee wel ten einde. Williams trok Albon maar wat graag aan om in 2022 aan de zijde van Nicholas Latifi uit te komen, nadat George Russell door Mercedes werd weggeplukt.

Duidelijk waarbij was dat Albon de kar moest trekken bij Williams, zoals Russell dat in de twee voorgaande seizoenen al had gedaan aan de zijde van Latifi. De Brit werd toentertijd in twee seizoenen slechts één keer door zijn teamgenoot verslagen in de kwalificatie. En ook tegen Albon had Latifi niets in te brengen, want de zaterdagse strijd ging met 18-2 naar de in 2022 aangetrokken Williams-coureur. En dan was er nog de strijd op zondag, waarin het verschil nog groter was in het voordeel van de voormalig Red Bull- en Toro Rosso-coureur. In de veertien races die beide Williams-coureurs tot een goed einde brachten, eindigde Albon maar liefst dertien keer voor zijn teamgenoot.

Opgebloeide Albon moet kar Williams naar voren trekken

En dat verschil komt ook tot uiting in het kampioenschap. Albon scoorde drie keer punten en zijn totaal aan het eind van het seizoen bedroeg vier punten, terwijl Latifi slechts één keer in de punten eindigde en twee punten verzamelde. Enerzijds zeggen de statistieken natuurlijk het een en ander over de capaciteiten van Latifi, tegelijkertijd zegt het ook wel wat over Albon. In zijn anderhalve seizoen bij Red Bull had hij het lastig en soms oogde hij ook wat onzeker, maar bij Williams lijkt hij helemaal te zijn opgebloeid. Hij oogde een stuk meer ontspannen zonder de druk van een topteam en buiten de schaduw van Max Verstappen en dat lijkt zijn prestaties op het asfalt ook goed te hebben gedaan.

Albon was in 2022 zelden op een fout te betrappen en van zijn vijf uitvalbeurten valt er slechts ééntje aan hemzelf toe te schrijven. In Singapore crashte hij zelf uit de race, al kan hij zijn herstel van een blindedarmoperatie en enkele medische complicaties als verzachtende omstandigheid aanvoeren. Met zijn sterke prestaties heeft Albon er in ieder geval mede voor gezorgd dat Latifi in 2023 niet langer zijn teamgenoot is. Daar waar de Canadees moet vertrekken, mag hij zelf wel aanblijven. Hij krijgt dan gezelschap van debutant Logan Sargeant, de eerste Amerikaanse F1-coureur sinds 2015. Doordat er geen wonderen verwacht mogen worden van Sargeant, moet Albon opnieuw de kar trekken en de ontwikkeling van wat de FW45 wordt zodanig sturen dat Williams definitief terugkeert in de middenmoot.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 7,0 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 7,0 Mark Bremer 5,5