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De "grote reset" die leidde tot George Russells GP-pole in Barcelona

George Russell schrijft zijn poleposition in Barcelona toe aan een mentale reset. Na een moeizame reeks resultaten koos de Mercedes-coureur weer voor zijn eigen aanpak.

Ed Hardy
Ed Hardy
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell heeft uitgelegd dat een "grote reset" hem heeft geholpen aan pole-position voor de Grand Prix van Spanje. De Mercedes-coureur paste zijn aanpak aan in een poging zich weer nadrukkelijk in de Formule 1-titelstrijd te mengen.

Russell begon het seizoen sterk met een overwinning tijdens de openingsrace in Melbourne, maar zag vervolgens hoe teamgenoot Kimi Antonelli de aandacht naar zich toetrok. De Italiaan won de daaropvolgende vijf Grands Prix en arriveerde dit weekend met een voorsprong van 68 punten op Russell in het kampioenschap. Een deel daarvan is volgens Russell echter ook toe te schrijven aan pech, aangezien hij in de laatste twee races zonder punten bleef.

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In Barcelona lijkt Russell zijn vorm echter hervonden te hebben. De Brit versloeg Ferrari-coureur Lewis Hamilton in de kwalificatie en veroverde poleposition voor de race van zondag. Antonelli moest genoegen nemen met de derde startplaats en gaf ongeveer drie tienden toe.

"Ik heb voor dit weekend een grote reset gedaan", vertelde Russell aan Sky Sports. "Vanaf de eerste ronde in FP1 hebben we steeds in de top twee gestaan. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op."

"Na zo'n moeilijke reeks resultaten, om allerlei verschillende redenen, was dit echt een resetmoment. Je weet nooit hoe zoiets uitpakt, maar ik voelde meteen mijn ritme terugkeren. Ik voelde me weer comfortabel in de auto, net zoals aan het begin van het seizoen. Dat ik nu dit resultaat kan neerzetten, daar ben ik het team en iedereen die me de afgelopen weken is blijven steunen ontzettend dankbaar voor."

"Ik heb voor dit weekend een grote reset gedaan", vertelde Russell aan Sky Sports. "Vanaf de eerste ronde in FP1 hebben we steeds in de top twee gestaan. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op."

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Monaco vormde misschien wel het dieptepunt van Russells recente periode. De Mercedes-coureur kwalificeerde zich daar als zesde, maar viel door twee tijdstraffen terug buiten de top tien, terwijl Antonelli de race vanaf pole-position domineerde.

Na dat weekend stelde Russell dat de wendbare auto's van 2026 beter aansluiten bij de rijstijl van Antonelli. In de afgelopen races probeerde hij zich deels aan die aanpak aan te passen, maar in Spanje besloot hij juist terug te keren naar zijn eigen gevoel.

"Ik heb dit hele weekend geen enkel stukje data bekeken", legde Russell uit. "Ik heb gewoon gereden en vertrouwd op mijn instinct. Dat was ergens ook een risico, want deze auto's zijn zo complex en je bent voortdurend op zoek naar die volgende stap in prestaties."

"Dat is juist wat ik de afgelopen races samen met mijn engineers heb geprobeerd. Kimi presteerde zo goed dat ik een beetje een copy-paste heb gedaan van wat voor hem werkte, maar dat werkte niet voor mij. Toen dacht ik: ik moet hier op mijn eigen gevoel vertrouwen. Iets zei me dat ik mijn eigen richting op moest gaan. Ik ben ontzettend blij dat ik dat gedaan heb."

Russell:

Russell: "Iets zei me dat ik mijn eigen richting op moest gaan. Ik ben ontzettend blij dat ik dat gedaan heb."

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Die keuze heeft ertoe geleid dat Antonelli dit weekend voor het eerst sinds lange tijd niet de maat der dingen was binnen Mercedes. Tijdens de derde vrije training liet de jonge Italiaan zijn frustratie bovendien duidelijk blijken nadat hij twee snelle ronden moest afbreken vanwege verkeer.

"Ik heb me niet goed gevoeld in de auto", erkende Antonelli tegenover Sky Sports. "Ik ben er niet in geslaagd mijn rijstijl voldoende aan te passen aan de omstandigheden van dit weekend. Dit is een circuit dat niets vergeeft, zeker omdat de banden moeite hebben om langer dan één ronde optimaal te blijven.

"Het lukte me niet om gedurende de hele ronde het maximale uit de banden te halen. Tijdens mijn laatste run in Q3 had ik tot bocht vijf een heel sterke ronde, maar vanaf dat punt verloor ik veel tijd. Dat was eigenlijk het probleem. Ik heb iets te veel geforceerd. Dit is zo'n weekend waarin je eigenlijk rustig moet rijden om snel te zijn, en dat heb ik niet goed gedaan."

"Maar ik denk dat ons racetempo sterker is, sterker móét zijn. Hopelijk hebben we morgen hetzelfde goede gevoel en kunnen we naar voren komen."

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