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Wolff: "Als Hamilton leidt na de start, wordt het lastig"

Toto Wolff ziet Lewis Hamilton als een serieuze kanshebber voor de overwinning in Barcelona. Volgens de Oostenrijker wordt de start een belangrijk moment.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lewis Hamilton heeft volgens Toto Wolff een serieuze kans om zondag de Grand Prix van Barcelona-Catalonië te winnen. De Mercedes-teambaas was na de kwalificatie lovend over zijn voormalige coureur en benadrukte dat de Brit nog altijd over de snelheid beschikt om races te domineren wanneer de omstandigheden in zijn voordeel uitvallen.

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Hamilton kwalificeerde zich als tweede voor de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya en moest alleen George Russell voor zich dulden. Russell noemde het een verrassing dat hij aan het einde concurrentie kreeg van Hamilton, maar Wolff ziet dat anders. Volgens hem moet er altijd rekening worden gehouden met de Ferrari-coureur.

"Mijn oude vriend", glimlachte Wolff toen hem bij Sky Sports F1 naar Hamilton werd gevraagd. "Toen mensen begonnen te twijfelen of hij nog wel de snelheid had, heb ik altijd gezegd dat je hem moet meetellen als hij in de juiste gemoedstoestand zit en als de auto bij hem past. Dan is hij absoluut iemand om rekening mee te houden. Dat heeft hij vandaag opnieuw laten zien." Volgens Wolff kostte een klein foutje Hamilton mogelijk zelfs pole-position. "Als die kleine fout aan het einde van zijn ronde er niet was geweest, dan was hij anderhalve tiende sneller geweest dan wij."

Volgens de Oostenrijker kan Hamilton ook een belangrijke factor worden in de strijd om de overwinning. Russell start weliswaar vanaf pole-position, maar de Ferrari van Hamilton staat dus direct naast hem op de eerste startrij en de kleinere turbo van Ferrari is dit seizoen een sterk wapen gebleken bij de starts. "Alles hangt af van de start", analyseerde de Mercedes-teambaas. "Als Lewis na de start aan de leiding ligt, dan wordt het voor iedereen een lastige race. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen."

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