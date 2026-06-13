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Russell over ijzersterke pole in Barcelona: "Ik voel me weer mezelf"

George Russell straalde na het behalen van pole-position in Barcelona een hernieuwd zelfvertrouwen uit. "Ik voel me weer mezelf", zei de Mercedes-coureur.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Na enkele lastige raceweekenden lijkt George Russell het momentum weer aan zijn zijde te hebben. De Mercedes-coureur verzekerde zich zaterdag van pole-position voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië en benadrukte na afloop dat hij zich voor het eerst in langere tijd weer volledig zichzelf voelt achter het stuur.

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Russell kende een sterk begin van het Formule 1-seizoen 2026 en vocht regelmatig mee in de voorste gelederen, maar de afgelopen races vielen niet zijn kant op. In Barcelona wist hij die negatieve reeks echter te doorbreken door in de kwalificatie de snelste tijd neer te zetten.

"Het is tot nu toe een geweldig weekend geweest", vertelde Russell na afloop van de kwalificatie. "Ik voel me eigenlijk weer mezelf. Ik heb weer het gevoel dat ik elke ronde kan meestrijden om die voorste posities. De laatste paar races hebben om verschillende redenen niet echt in mijn voordeel uitgepakt, maar elk weekend begin je weer met een schone lei en het voelt geweldig om nu op pole te staan."

Op vrijdag maakte Mercedes al een sterke indruk tijdens de trainingen, maar in de kwalificatie wist Russell Lewis Hamilton uiteindelijk maar nipt achter zich te houden. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als tweede en verraste daarmee volgens Russell vriend en vijand. "Ik denk dat het een interessante race wordt", vervolgde hij. "Lewis heeft geweldig werk geleverd om daar te staan. Dat was eerlijk gezegd wel een verrassing. Wij dachten dat de strijd vooral tussen onszelf en McLaren zou gaan, maar Lewis was het hele weekend al snel. Ik weet zeker dat we morgen een gevecht gaan krijgen."

'Niet het juiste gevoel'

Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kwalificeerde zich als derde en deelt daarmee de tweede startrij met Lando Norris. De jonge Italiaan kende naar eigen zeggen geen vlekkeloos weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar ziet wel kansen voor de race. "Het was tot nu toe een wat lastig weekend voor mij", zei Antonelli. "Ik had niet echt het juiste gevoel met de auto, maar onze long run zag er gisteren sterk uit. Dat is positief. Vandaag kwam ik net iets tekort, maar ik kijk uit naar morgen."

Met een van de langste aanlopen naar de eerste bocht op de kalender kan de slipstream op zondag een belangrijke rol spelen. Antonelli hoopt daarvan te profiteren vanaf de derde startplaats. "We gaan proberen een goede start te maken en vervolgens optimaal gebruik te maken van de slipstream. Dat kan morgen een groot voordeel zijn."

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