Isack Hadjar hield na de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje gemengde gevoelens over. De Red Bull Racing-coureur was tevreden over zijn rondje en zag dat de snelheid aanwezig was, maar baalde tegelijkertijd van een fout in de openingsbocht. Volgens de Fransman zat er daardoor meer in dan zijn uiteindelijke startpositie doet vermoeden.

"Eigenlijk was alles goed", blikte Hadjar terug. "Het was een heel goed rondje, behalve bocht 1." Toen hij na afloop de tijdenlijst bekeek, volgde de frustratie. "Als ik naar het verschil met P3 kijk, is dat behoorlijk deprimerend. Ik had daar kunnen staan. Maar als, als, als... zo werkt het natuurlijk niet."

De sleutel tot die teleurstelling lag volgens Hadjar direct aan het begin van zijn laatste kwalificatieronde. In de eerste bocht probeerde hij net iets te veel tijd te winnen. "Dat is de belangrijkste bocht van het circuit. Ik stuurde hem er te hard in. Daardoor miste ik de apex op een haar na en compromitteerde ik meteen bocht 2 en bocht 3. Mijn eerste sector was daardoor behoorlijk slecht."

Juist dat maakt het zuur voor de 21-jarige coureur. Buiten die fout was hij namelijk tevreden over zijn prestatie. "Vanaf dat moment was de rest van het rondje heel goed. Ik heb er geen spijt van, maar het is wel jammer."

Verrast door klein gat naar pole

Barcelona geldt traditioneel als een circuit waarop zwakke punten van een auto genadeloos worden blootgelegd. Daar kwam dit weekend ook nog eens de hoge temperatuur bij, waardoor bandenmanagement en balans extra belangrijk werden. Toch stond Red Bull er opnieuw verrassend goed bij.

Hadjar erkent dat het team gedurende het weekend duidelijke stappen heeft gezet. Tegelijkertijd vindt hij het verschil met de absolute top opvallend klein.

Hadjar: "We hebben het weekend goede progressie geboekt. Maar eerlijk gezegd heb ik nog steeds niet het gevoel dat we met wat we hebben om pole-position zouden moeten kunnen vechten." Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Dit circuit legt de zwakke punten van een auto bloot en de temperaturen maken alles nog extremer", legde hij uit. "We hebben gedurende het weekend goede progressie geboekt. Maar eerlijk gezegd heb ik nog steeds niet het gevoel dat we met wat we hebben om pole-position zouden moeten kunnen vechten."

Juist daarom keek hij met verbazing naar de uitslag. "Ik ben verrast door het verschil met pole. Dat gat is niet zo groot als ik had verwacht, zeker niet gezien het gevoel dat ik in de auto heb. Maar er is nog veel werk te doen."

Zware race verwacht

Waar de kwalificatie al een uitdaging vormde, verwacht Hadjar dat de race van zondag minstens zo zwaar wordt. De hoge temperaturen en forse bandenslijtage maken meerdere pitstops waarschijnlijk. "Ik voel me niet geweldig richting de race", gaf hij eerlijk toe. "Ik denk dat het een heel zware wedstrijd wordt."

Toch kijkt hij ook uit naar de strategische uitdaging die voor hem ligt. "Volgens mij heb ik nog nooit een Formule 1-race gereden met zoveel pitstops. We praten waarschijnlijk over twee of zelfs drie stops. Dat kan juist leuk worden: voluit racen en zorgen dat iedereen scherp is tijdens de pitstops."

Op de vraag of hij zichzelf als een goede bandenmanager beschouwt, verwees Hadjar naar zijn ervaringen in de opstapklassen. "In de Formule 1 was het vorig jaar lastig om die kwaliteit te laten zien, omdat veel races vrijwel voluit gereden werden. Maar vanuit de Formule 4, Formule 3 en Formule 2 weet ik dat bandenmanagement normaal gesproken een van mijn sterke punten is. We zullen morgen zien hoe dat uitpakt."