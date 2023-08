Daniel Ricciardo crashte in de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort in de Hugenholtzbocht, vlak nadat Oscar Piastri in dezelfde bocht was gecrasht. De AlphaTauri-coureur merkte zijn landgenoot te laat op en belandde daardoor ook in de muur. Doordat hij zijn stuur niet op tijd losliet, brak hij zijn middenhandsbeentje bij de klap.

AlphaTauri maakte vrijdag bekend dat Ricciardo de rest van het weekend op Zandvoort moet laten schieten. Hij wordt vervangen door Liam Lawson, voor wie het zijn Formule 1-debuut wordt. “We moeten zien hoe Daniel er op Monza voor staat. Misschien moet hij worden geopereerd, daarover nemen de artsen in de komende dagen een besluit”, aldus teambaas Franz Tost bij Viaplay. “Voor een normaal persoon staat er zes weken herstel voor, maar hij is een Formule 1-coureur en ik hoop dat het proces wordt verkort, want we hebben hem graag in de wagen.”

Tost heeft in elk geval alle vertrouwen in vervanger Lawson. “Hij heeft in 2021 al de young driver test in Abu Dhabi gereden en was toen best snel”, herinnert de Oostenrijker zich nog. “Ik ben ervan overtuigd dat hij goed werk zal leveren, al wordt het niet eenvoudig. Het veld is heel competitief, zeker hier op Zandvoort. Een paar honderdste van een seconde kan al drie, vier of vijf posities verschil maken.”

