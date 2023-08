Ricciardo over crash in Zandvoort: “Het was Piastri of de muur”

Een dag eerder had Daniel Ricciardo nog in de persconferentie laten weten dat hij helemaal klaar was voor de tweede seizoenshelft, na tijdens de zomerstop flink te hebben getraind. Tijdens de eerste dag in Zandvoort ging het echter goed mis toen hij verrast werd door een crash van Oscar Piastri in de Hugenholtzbocht.

“Ik had heel veel zin om weer te beginnen na de break”, kijkt Ricciardo op vrijdagavond terug. “De dag verliep behoorlijk goed. We hadden een paar veranderingen aan de auto gedaan voor de tweede training en tijdens de paar ronden die ik voor de crash op de harde band deed, voelde de wagen goed aan. We waren bezig om het verder op te bouwen en ons te verbeteren. Op dat moment zagen we er behoorlijk competitief uit en had ik er een erg goed gevoel over.”

De tweede training was tien minuten onderweg toen het noodslot toesloeg. Piastri verloor bij de derde bocht de controle over zijn McLaren en klapte bovenin de kombocht in de kunststof blokken. Ricciardo merkte te laat op dat de auto van zijn landgenoot daar stilstond en crashte daardoor ook. “Ik herinner me hoe ik de derde bocht in stuurde. Ik was al in de bocht aanbeland toen ik Piastri zag staan”, vertelt Ricciardo over het onfortuinlijke moment. “Dus het was hem raken of de muur. Ik ging voor de muur, maar had niet genoeg tijd meer om mijn handen van het stuur te halen waardoor mijn hand een kap kreeg.”

Ricciardo klaag meteen over een pijnlijke hand en werd naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Daar werd een breuk geconstateerd in een middenhandsbeentje in zijn linkerhand. Normaal gesproken duurt het herstel van een dergelijke breuk ongeveer zes weken, al kan het drie maanden duren voordat de hand weer helemaal de oude is. “Dit is heel jammer en frustrerend, maar ik zal proberen zo snel mogelijk te herstellen”, zegt de coureur uit Perth over zijn kwetsuur. Om daar aan toe te voegen: “Natuurlijk zou ik graag snel terugkeren in de auto, maar tegelijkertijd moet het ook op een goede manier gebeuren, zodat ik sterk en competitief kan terugkomen.”

Red Bull-reservecoureur Liam Lawson zal Ricciardo gedurende de rest van het weekend vervangen. De 21-jarige Nieuw-Zeelander was al aanwezig in Zandvoort. Ricciardo: “Ik wens het team het allerbeste toe en baal ervan dat ze de plannen nu weer moeten omgooien. Voor Liam is dit echter een kans. Ik wens hem en het team een sterk weekend toe.”

F1-update: Verstappen maakt zich geen zorgen, Ricciardo pechvogel na crash