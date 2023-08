De Grand Prix van Nederland vormt de aftrap van de tweede seizoenshelft, waarin de Formule 1 tot en met eind november nog tien races moet afwerken. Voor Daniel Ricciardo had het treffen op Circuit Zandvoort zijn derde optreden van het jaar moeten worden, nadat hij tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn rentree maakte in de koningsklasse als vervanger van de bij AlphaTauri weggestuurde Nyck de Vries. Toch verschijnt de immer goedlachse Australiër zaterdag en zondag niet aan de start van de kwalificatie en de race. Tijdens de tweede vrije training op vrijdag crashte Ricciardo toen hij in de Hugenholtzbocht wilde uitwijken voor zijn voor hem gecrashte landgenoot Oscar Piastri.

Ricciardo leek met een relatief onschuldige klap in de kunststof blokken aan de buitenkant van de bocht te eindigen, maar de tik richtte meer schade aan dan aanvankelijk het geval leek. De 34-jarige coureur uit Perth meldde via de boordradio meteen dat hij last had van zijn hand, nadat hij er niet in slaagde om zijn handen voor de impact met de baanafzetting van het stuur te halen. Nog tijdens de training meldde Ricciardo zich daarom bij het medisch centrum op het circuit, om na de eerste onderzoeken uit voorzorg doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis in Haarlem. Daar constateerden de artsen dat hij een middenhandsbeentje had gebroken bij de crash. Ricciardo moet de rest van het weekend in Zandvoort daardoor laten schieten, waarna AlphaTauri naar buiten bracht dat Liam Lawson hem de rest van het weekend vervangt.

De grote vraag is nu echter wanneer Ricciardo kan terugkeren achter het stuur van de AlphaTauri AT04. Voor een breuk in een middenhandsbeentje staat een herstelperiode van zo'n zes weken, terwijl iemand na een breuk tot wel drie maanden pijn kan blijven ervaren. Uitgaande van een herstelperiode van zes weken staat Ricciardo niet alleen in Zandvoort aan de kant, maar moet hij ook de raceweekenden in Italië, Singapore en Japan laten schieten. Voor de Grand Prix van Qatar op 8 oktober is hij in dat geval een twijfelgeval, omdat deze race over zes weken plaatsvindt.

Ricciardo lijkt echter in te zetten op een versneld herstel. Naar verluidt brengt de achtvoudig Grand Prix-winnaar op korte termijn een bezoek aan dr. Xavier Mir, een Spaanse chirurg die gespecialiseerd is in het opereren van handen. Mir geniet veel aanzien in de MotoGP-paddock en is ook degene die Lance Stroll eerder dit jaar aan zijn miraculeuze snelle rentree heeft geholpen, nadat hij twee weken voor de seizoensstart beide polsen brak. Met zijn keuze voor deze chirurg hoopt Ricciardo op zijn minst deelname aan de Grand Prix van Qatar veilig te stellen, al hoopt hij waarschijnlijk dat hij misschien in Japan of zelfs Singapore alweer op de grid kan staan. Deelname aan de GP van Italië lijkt hoe dan ook een lastig verhaal te worden, aangezien het F1-circus volgende week al afreist naar Monza.

Wat leert de breuk van Marquez van eerder dit jaar ons?

Tegelijkertijd is het nog maar de vraag of het met behandelingen van dr. Mir mogelijk is voor Ricciardo om de hersteltijd van zijn gebroken middenhandsbeentje te verkorten. Een blik op de situatie van Marc Marquez eerder dit jaar geeft daar enkele aanwijzingen voor. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen botste tijdens de seizoensopener in Portugal op 26 maart op Miguel Oliveira. Bij dat incident liep Marquez eveneens een gebroken middenhandsbeentje op. Daar waar hij zelf graag al snel wilde terugkeren, waren de artsen terughoudend: mocht de blessure namelijk verergeren, dan zou de coureur daar wel eens permanente schade aan kunnen overhouden. Uiteindelijk miste Marquez de races in Argentinië, de Verenigde Staten en Spanje, om op 14 mei in Frankrijk terug te keren. Op dat moment waren er zeven weken verstreken sinds hij geblesseerd raakte.

Daar waar Ricciardo geholpen wordt door dr. Mir, werd Marquez geopereerd door Ignacio Roger de Oña. De Spaanse chirurg legde eerder dit jaar in een exclusief interview met Motorsport.com uit waarom een vroegtijdige terugkeer van de Repsol Honda-coureur werd tegengehouden: "Voor een atleet die zijn duim veel gebruikt, zoals een quarterback, een basketballer of een coureur, varieert de hersteltijd van zes tot acht weken. Dat Marc al na vier weken weer zou kunnen racen, was uitzonderlijk geweest. We konden het risico niet nemen dat hij aan het einde van het rechte stuk niet zou kunnen remmen als hij 350 kilometer per uur rijdt", zei Roger de Oña. "De kans op blijvende schade zou veel groter zijn en bovendien zou het herstel dan vele maanden kunnen duren. Het was het niet waard om dat risico te nemen." De vraag is nu of Ricciardo dat risico wel wil nemen in ruil voor een snellere rentree.

Video: Daniel Ricciardo breekt middenhandsbeentje bij crash in Zandvoort