Ricciardo over training in Las Vegas zonder publiek: “Domper”

De tweede oefensessie begon door een probleem met een putdeksel pas om 02.30 uur ’s nachts lokale tijd. De organisatie van de race besloot het terrein echter daarvoor al te sluiten voor publiek, ondanks dat fans op dat moment al uren zaten te wachten en de toegangskaarten in Las Vegas niet bepaald goedkoop zijn. In een statement laat de Las Vegas Grand Prix weten dat men zich zorgen maakte over de veiligheid van de fans en werknemers van het circuit, als iedereen tegelijkertijd zo laat het terrein zou verlaten na afloop van de tweede training.

“Ik weet het niet”, reageert Daniel Ricciardo tegenover onder andere Motorsport.com op de vraag wat hij ervan vindt dat de tweede training zonder publiek plaatsvond. “Nu we de sessie achter de rug hebben, heb ik meer het gevoel dat het de moeite waard is geweest. Maar om 01.30 uur voelde het niet de moeite waard. Iedereen had zoiets van: laten we morgen verder gaan.”

“Maar ik ben natuurlijk niet op de hoogte van alle ins en outs, zoals tussen welke tijden we de baan mogen gebruiken”, gaat de Australiër verder. “We rijden hier niet op een conventioneel circuit, dus we kunnen hier niet zomaar ’s ochtends ineens op komen draven. We hebben te maken met bepaalde beperkingen, waar we aan gebonden zijn.”

“Maar we hebben het uiteindelijk gedaan gekregen”, aldus Ricciardo, die de negentiende tijd op de klokken bracht. “Het was een langere dag dan we wilden, maar we hebben tenminste nog wat kunnen rijden. Maar aangaande de situatie met het publiek: ik hoorde dat ze rond 02.00 uur werden gestuurd. Dat is natuurlijk een domper. Maar als we de tweede training niet hadden gereden, was die waarschijnlijk volledig geschrapt en hadden we alleen de derde training nog gehad. Op deze manier hebben de fans er in elk geval op tv nog naar kunnen kijken.”

“Laten we positief proberen te blijven”, vervolgt hij. “Het was een ontzettend moeilijke situatie. Maar het is de eerste keer dat we hier zijn en het is een ontzettend groot project. Helaas zijn de dingen gelopen zoals ze gelopen zijn. Maar ik ga ervan uit dat ze gedaan hebben wat ze konden. Het is nu laat en iedereen is waarschijnlijk een beetje chagrijnig, maar we hebben in elk geval een beetje kunnen rijden.”

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Politie stuurt fans van de tribunes voor de start van de tweede training.

'Strengere veiligheidseisen voor stratencircuits'

Een grotere punt van zorg dan dat er geen fans bij de tweede training waren, is echter het feit dat zowel Carlos Sainz als Esteban Ocon hard over een omhoog gekomen betonnen rand van een putdeksel is gereden. Ricciardo: “Er zijn twee auto’s verwoest. Dat heeft financiële gevolgen voor die teams en dat is een groot probleem voor ze. Maar het grootste aspect hier is veiligheid. Gelukkig is Carlos in orde. Dit soort dingen kunnen veel en veel grotere consequenties hebben.”

“Het is gemakkelijk om nu te roepen dat de focus hier meer op andere dingen ligt dan op veiligheid. Maar na wat er vandaag gebeurd is, kun je je wel afvragen of er genoeg gedaan is”, meent hij. “Dat zeker. Daar kan ik niet zomaar overheen stappen. Dat is een veiligheidskwestie. Dat we hier nog zo laat zijn, dat is prima. Maar ik hoop wel dat ze het veiligheidsprobleem [met de putdeksel] heel serieus nemen. We hebben het eerder gehad in Monaco en Baku. Het is iets dus iets wat speelt op stratencircuits. Permanente circuits moeten aan heel veel eisen voldoen en ik vind eigenlijk dat stratencircuits aan nog meer voorwaarden zouden moeten voldoen. Die moeten gewoon nog beter bekeken worden.”

'Straf voor Sainz niet eerlijk'

Door het incident met de putdeksel moest Sainz onder andere naar een nieuwe batterij wisselen. Doordat hij echter al aan het maximale aantal exemplaren voor het seizoen zat, kwam de batterijwissel hem op een gridstraf van tien plaatsen te staan. De stewards lieten weten dat ze in dit geval graag dispensatie hadden verleend maar dat de sportieve reglementen van de FIA daar geen ruimte voor bieden. “Dat was niet fair”, vindt Ricciardo. “Het was hetzelfde als in Brazilië, toen ze zo strikt waren met het naleven van de regels bij Oscar en mij. Je zou verwachten dat het gezonde verstand op zulke momenten prevaleert. Maar nee. Ik ben het hier dus niet mee eens. Totaal niet.”

In Brazilië liepen Ricciardo en Piastri kort na de start van de Grand Prix schade op zonder dat ze daar zelf iets aan konden doen. Tijdens de rode vlag werden hun wagens weer opgelapt, maar omdat de auto’s in de garage hadden gestaan, oordeelde de FIA dat ze bij de herstart uit de pitstraat moesten beginnen, op een ronde achterstand van de rest van het veld.

Giedo van der Garde over chaos in Las Vegas: "Kansloos eerste klas"