VIDEO: Ricciardo ziet Q2 verdwijnen na overschrijden tracklimits

In plaats van Daniel Ricciardo stoot Kevin Magnussen door naar Q2. Nu is dat niet eens de grootste verrassing, maar dat is Esteban Ocon. De Fransman slaagde erin voor het eerst dit seizoen een Alpine uit Q1 te halen en dat werd over de boordradio goed gevierd.

Vooraan is het nog altijd heel erg close. De Ferrari-coureurs gingen met P1 en P2 aan de haal, terwijl Max Verstappen in de Red Bull hen op de hielen zit. Mercedes heeft het wat moeilijker, zij kwamen niet verder dan een negende tijd voor George Russell en een dertiende stek voor Lewis Hamilton.