Ricciardo over eventuele kans bij Red Bull: “Veel in eigen hand”

Hoewel Sergio Pérez eerder dit jaar een nieuw contract ondertekende bij Red Bull Racing, staat de positie van de Mexicaan door aanhoudende tegenvallende resultaten flink onder druk. Onlangs kwam aan het licht dat de overeenkomst van Pérez clausules bevat, waardoor er mogelijk op korte termijn al afscheid kan worden genomen van de coureur uit Guadalajara.

Zodoende wordt er momenteel druk gespeculeerd over wie Pérez zou kunnen vervangen. Normaal gesproken zou Red Bull hiervoor eerst bij het zusterteam kijken, maar vooralsnog zijn het niet RB F1-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda die als voornaamste gegadigden worden gezien voor een plekje bij de hoofdmacht. Reservecoureur Liam Lawson lijkt de grootste kanshebber te zijn.

“Ik weet het niet”, antwoordt Ricciardo aarzelend, als hij de vraag krijgt of het gek zou zijn als iemand anders dan Tsunoda of hij wordt gekozen. Om daarna te vervolgen: “Ik denk dat het wel vreemd zou zijn. Maar het hangt ook af van wie die andere coureur is.” De coureur uit Perth kent inmiddels het klappen van de zweep bij Red Bull. “Ik ben geen junior meer. Ik weet hoe het werkt. Het draait altijd om je resultaten. Als je het goed genoeg doet, zit je vanzelf in de beste uitgangspositie, als er iets gebeurt”, weet hij. “Dan heb je met je resultaten een sterke zaak voor jezelf gebouwd. En je gaat zelf over wat je achter het stuur doet en wat de stopwatch laat zien. Dus het gaat uiteindelijk om controleren wat je controleren kunt. In dit geval denk ik dat we vrij veel in eigen hand hebben.”

‘Iedereen staat onder druk’

Ricciardo weet maar altijd te goed hoe Pérez zich momenteel voelt. “Het hangt er ook maar net vanaf hoe de media ons belichten”, stelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Maar uiteindelijk staat iedere coureur onder druk. Zelfs degenen die de sterren van de hemel rijden. Zij hebben de druk om goed te blijven presteren. Dus wat ik wil zeggen is: we voelen het allemaal. Ik heb eerder dit jaar ook in die positie gezeten. En nu ligt Checo onder een vergrootglas, waar je trouwens ook niet met één goed weekend onder vandaan bent. Misschien heel even, maar het kan vervolgens ook weer heel snel veranderen. Maar goed, ik ken de statistieken: Max heeft veel meer punten gescoord dan Checo.”

“Natuurlijk verwachten ze meer”, gaat Ricciardo verder. “Maar goed, zo gaat dat in deze sport. We voelen dus allemaal druk en soms is het maar op wie die week de spotlight gericht wordt. Maar het is aan de coureur om zich daar vanaf te sluiten. Dat is soms niet makkelijk. Zeker niet als iedereen steeds maar weer vraagt waarom het bij jou minder goed gaat. Dat kan een erg negatief gevoel geven. Maar ik denk dat ik en Checo - hij zit ongeveer even lang in de Formule 1 als ik - inmiddels ervaren genoeg zijn om daar mee om te kunnen gaan.”