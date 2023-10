Sinds de aankondiging dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri op de grid terugkeerde ten faveure van de teleurstellend presterende Nyck de Vries zou de Australische coureur al zes races achter zijn naam moeten hebben. Toch is het bij twee stuks - namelijk de races in Hongarije en België - gebleven. Tijdens de tweede training in Zandvoort crashte de man uit Perth ongelukkig en brak hij op zeven plekken zijn hand. Hij miste daardoor de Grands Prix van Nederland, Italië, Singapore en Japan al. Ook de geplande zevende race gaat aan Ricciardo voorbij. Motorsport.com heeft vernomen dat de handblessure de Australiër nog zo erg belemmert dat een terugkeer in Qatar er niet in zit. Zijn vervanger is opnieuw Liam Lawson, die voor de vijfde keer op rij in de AT04 gaat stappen.

Een hele grote verrassing is het ontbreken van Ricciardo in Qatar niet. Tijdens de persconferentie bij de Grand Prix van Japan vertelde head of trackside engineering van AlphaTauri Jonathan Eddolls al dat er geen haast wordt gemaakt met de terugkeer van Ricciardo. De Brit legde de keuze voor een terugkeer daarbij bij de Australische rijder zelf neer, met de opmerking dat hij liever geen risico's wilde nemen met zijn gezondheid. Dat Eddolls deze vrijheid voelt, is ook te danken aan de ijzersterke prestaties van Lawson. De 21-jarige coureur uit Hastings noteerde tijdens de Grand Prix van Singapore met een negende eindpositie de beste seizoensprestatie voor de formatie uit Faenza en is regelmatig al sneller geweest dan Yuki Tsunoda.

Voor Ricciardo is er al wel zekerheid dat hij in ieder geval volgend jaar weer op de F1-grid staat. De man uit Perth krijgt volgend jaar de kans om naast Tsunoda AlphaTauri naar het volgende niveau te tillen. De Italiaanse renstal maakt een teleurstellend seizoen mee en staat onderaan in het constructeurskampioenschap. Voor Lawson is daarmee geen plek beschikbaar bij het juniorteam van Red Bull, al verzekerde Red Bull-teambaas Christian Horner de talentvolle coureur dat erin 2024 genoeg geracet gaat worden.

Terugkeer Austin?

Met het voorbij laten gaan van de race in Qatar ligt de weg open naar een terugkeer tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. De Amerikaanse GP vindt twee weken na de Qatarese GP plaats en die tijd kan cruciaal zijn om op het Circuit of the Americas weer terug te keren bij AlphaTauri.