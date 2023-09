Na het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri keerde Daniel Ricciardo terug op de F1-grid in Hongarije. Zijn rentree heeft tot nu toe maar twee races geduurd, want tijdens zijn derde poging in Zandvoort brak de Australiër zijn hand en sindsdien moet hij toekijken. Later maakte Red Bull-adviseur Helmut Marko bekend dat zijn hand op zeven plekken gebroken is.

Sinds de crash in de Noord-Hollandse duinen heeft Ricciardo nog geen meter meer gereden in de AT04 en ook het weekend in Japan moet hij aan zich voorbij laten gaan. Er gingen al direct na de crash geluiden rond dat men verwachtte dat de races in Monza, Singapore en op Suzuka niet gereden zouden worden en dat de terugkeer voor Qatar gepland stond. Hoofd trackside engineering van AlphaTauri Jonathan Eddolls vertelt tijdens de persconferentie in Suzuka dat het nog niet zeker is of die planning gehaald gaat worden.

"Hij zit nog in zijn herstelfase. We zijn er nog over aan het praten, maar ik wil nog geen doel noemen", noemt Eddolls. "Het herstel gaat goed en hebben al wat simulatorsessies gepland voor de terugkeer." Toch is er geen haast met de terugkeer van Ricciardo bij de formatie uit Faenza: "Het ergste wat kan gebeuren is dat we voordat hij hersteld is hem weer in de auto zetten, want dat kan problemen opleveren. We moeten dus dat gebied goed bekijken. De simulator kan de auto goed representeren."

Eddolls vertelt ook dat hij de keuze voor een terugkeer voornamelijk bij Ricciardo legt. "Hij weet beter dan wie dan ook hoe het met de pijn is en hoe het herstel gaat. We zetten hem niet onder druk om terug te keren", verklaart de Britse engineer. "We hebben op dit moment drie goede coureurs in de pool zitten, dus we hebben geen grote haast. De focus ligt nu op een volledig herstel."

Lof voor Lawson

In de tijd dat Ricciardo afwezig is, valt Lawson erg goed voor hem in. De Nieuw-Zeelander zette in Singapore met een P9 zelfs de beste seizoensprestatie voor AlphaTauri neer. Eddolls verklaart dat de kans groot is dat hij meer races mag gaan rijden. "Hij is heel snel op snelheid gekomen. Yuki [Tsunoda] is nog iets verder, maar dat is niet gek gezien zijn ervaring. Maar hij heeft al Q3 en punten gehaald met een auto die niet makkelijk te besturen is." De 42-jarige topman van AlphaTauri vergelijkt zijn 21-jarige coureur met toptalenten die via het opleidingsteam de Formule 1 in stroomden: "Hij is op datzelfde niveau en heeft hetzelfde potentieel. We kijken er naar uit om nog meer races met hem te werken en in de tussentijd wachten we op Daniel totdat hij hersteld is."

