Daniel Ricciardo werd twee weken geleden hard van achteren geraakt door Lance Stroll, toen de Grand Prix van China na een safety car-periode weer in gang werd gezet. De coureur uit Perth liep zware schade aan zijn auto op, waardoor hij de strijd uiteindelijk moest staken. Ricciardo was na de race witheet op de Aston Martin-rijder.

“Ik was natuurlijk heel gefrustreerd”, kijkt Ricciardo tijdens de mediadag in Miami terug op wat er twee weken geleden in China gebeurde. “Elke uitvalbeurt is frustrerend, maar deze was wel heel zuur.” Ricciardo laat tegenover onder andere Motorsport.com weten niet met Stroll gesproken te hebben sinds het voorval op het Shanghai International Circuit. Gevraagd of hij graag nog een gesprek met de Canadees zou hebben, antwoordt Ricciardo met een flauwe lach. “Ik zou zeggen nee. Want het levert toch niets op. Als hij me een berichtje had gestuurd waarin hij had toegegeven dat hij een fout had gemaakt, dan had ik zijn excuses aanvaard. Het feit dat zelfs daar geen sprake van is geweest, zegt mij dat hij naar zijn beleving helemaal niets verkeerd heeft gedaan. Maar als hij morgen naast me zit in de rijdersbriefing en hij wil een gesprek met me aanknopen, zal ik hem niet negeren hoor.”

“Toen ik jonger was, verontschuldigde ik me misschien ook niet altijd”, vervolgt Ricciardo. “Maar de afgelopen jaren ben ik de eerste om toe te geven dat ik het anders had moeten doen, als ik een fout heb gemaakt of iemand door mijn toedoen is uitgevallen. Zelfs als beide partijen evenveel schuld hebben, zou ik nog iets zeggen als: ‘Sorry dat ik je dag heb verpest.’ Dat heb ik gedaan bij Kevin vorig jaar in Brazilië en bij Yuki twee jaar geleden in Mexico. Ook al heb ik het idee dat de schuld niet volledig bij mij ligt, dan nog stuur ik een bericht om de lucht een beetje te klaren. Ja, we zijn rivalen, maar dat betekent nog niet dat we ook vijanden van elkaar moeten zijn. Niet dat ik hem als vijand zie, want het was maar een incident en we hebben het inmiddels achter ons gelaten, maar dat is zoals ik hierin sta.”

“Als ik in zijn positie had gezeten en ik was de ander niet meer tegengekomen, dan had ik dus in elk geval nog een berichtje gestuurd en uitgelegd dat het kwam doordat ik een andere kant opkeek of verrast werd door hoe hard er geremd werd.” Niet dat Ricciardo er wakker van ligt dat er geen excuses zijn gekomen. “Het is prima”, benadrukt hij. “We hebben het er nu over, maar ik heb het inmiddels achter me gelaten.”

Extra vuur

Dat hij een gridstraf van drie plekken kreeg voor de Grand Prix van Miami vanwege een safety car-overtreding geeft Ricciardo nog wat extra motivatie om het dit weekend goed te doen. “Ik geef toe dat ik verkeerd zat”, zegt de achtvoudig Grand Prix-winnaar, die Nico Hülkenberg inhaalde tijdens de neutralisatie die volgde na zijn moment met Stroll. “Ik was gefrustreerd.”

Ricciardo meende recht te hebben op de plek van Hülkenberg omdat de Duitser hem aan het einde van de vorige safety car-periode voorbij was gegaan. Dat kwam echter doordat Ricciardo wijd ging door de beuk van Stroll. Volgens de regels is het in zo’n geval toegestaan om een auto in te halen, ondanks dat er sprake is van een safety car-situatie. “Ik had de regels beter moeten kennen. Maar er werd nogal zwart-wit naar gekeken. Nico deed niets verkeerd hoor, maar ik vond het allemaal wel wat eenzijdig. Ik betaal er hier de prijs voor, maar het geeft me nog wat extra vuur bij het ingaan van het weekend.”