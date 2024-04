RB F1 houdt vertrouwen in Ricciardo: "Zijn op de goede weg"

In de eerste races van het F1-seizoen 2024 moest Daniel Ricciardo het vaak afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda. Daarmee zijn de dromen een terugkeer bij Red Bull Racing een stuk verder weg, al leek er in China wel een stap te zijn gezet door het nieuwe chassis. RB F1 Team blijft erop vertrouwen dat de Ricciardo die zij vorig jaar zagen weer terug zal keren. "Ja, absoluut", antwoordt teambaas Laurent Mekies op een vraag van Motorsport.com. "Het zit in het DNA van ons werk om te proberen vast te stellen welke afstelling we nodig hebben voor zowel de auto als de coureur om optimaal te kunnen presteren. Dat is ook wat we met beide coureurs doen", benadrukt de Fransman. "We hebben bij Yuki een sterke groei gezien en Daniel keert weer terug op zijn pad."

Ricciardo wacht nog steeds op zijn eerste punten van 2024. Hij reed in China op puntenkoers totdat een crash met Lance Stroll roet in het eten gooide - al was het nog maar de vraag of hij met zijn strategie punten had gepakt. Toch wijst Mekies ook vooral naar pech als oorzaak van de tegenvallende seizoenstart van Ricciardo en niet een gebrek aan vaardigheden. De teambaas ziet namelijk progressie sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië.

"In Saudi-Arabië zagen we al dingen die ervoor kunnen zorgen dat we hem beter kunnen ondersteunen", licht Mekies toe. "Dus we zijn op de goede weg. We hebben daar de finish niet gehaald en er zijn wat dingen onderweg voor de middellange termijn die hem een beter gevoel in de auto moeten geven en ervoor zorgen dat onze auto het beste bij zijn rijstijl past. Maar het zal zeker een goede vertrouwensboost zijn om te zien dat er tastbare vooruitgang is geboekt zoals we [in China] zagen."

Van buitenaf neemt de kritiek op Ricciardo toe, maar Mekies benadrukt dat hij alleen maar toewijding ziet bij Ricciardo om weer op zijn oude niveau te komen. "In tegenstelling tot hoe het van buitenaf wordt gezien, is hij tijdens deze moeilijke start van het seizoen heel gefocust, heel kalm en heel rationeel geweest", meent Mekies. "We hebben gekeken naar de beperkingen van de auto en wat hij nodig had om sneller te gaan. Sommige stappen kun je snel doen, maar eerst moet je het begrijpen. Als je het eenmaal begrepen hebt, kun je sommige stappen snel uitvoeren en andere zullen meer tijd kosten. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk vakjes aan te vinken, maar we zijn nog zeker niet klaar."