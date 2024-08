Daniel Ricciardo exclusief: "Niets kan me nog echt pijn doen"

Slechts een paar weken geleden leek het over en uit voor Daniel Ricciardo. Vervolgens was hij opeens de voornaamste kandidaat om in de tweede seizoenshelft het plekje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing in te gaan nemen. De Formule 1 is en blijft onvoorspelbaar. Veteraan Ricciardo heeft alle kanten van het spectrum meegemaakt.

“Het is echt een ‘funny business’”, zegt hij met zijn kenmerkende lach tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. “Het seizoen aan de zijlijn vorig jaar gaf me de gelegenheid om terug te keren in deze sport, en om veel beter om te gaan met al deze dingen. Ik lach er gewoon een beetje om. Gek genoeg geniet ik er zelfs van. Is het stressvol? Ja. Maar weet je, het is een gekke wereld, het is een gekke sport, en het is leuk om deel van uit te maken. We staan onder grote druk en dit zijn momenten waarop we zien of we met die druk om kunnen gaan. En dat is iets wat ik graag wil meemaken.”

Foto door: Sutton Images

Ricciardo heeft de snelkookpan die Red Bull heet van dichtbij meegemaakt, als teamgenoot van Sebastian Vettel en Max Verstappen. En gezien de strubbelingen van de rijders die na hem zijn gekomen, was zijn stint in Milton Keynes - met zeven van zijn acht overwinningen - achteraf gezien nog best indrukwekkend. De inmiddels 35-jarige Australiër heeft echter ook de andere kant van de medaille gezien, met name toen hij niet uit de verf kwam bij McLaren. Zijn lach verdween met de race meer van zijn gezicht terwijl hij dieper wegzakte in het moeras. Na twee jaar wegkwijnen als teamgenoot van Lando Norris - buiten die magische middag op Monza waar hij na de aanrijding tussen Verstappen en Lewis Hamilton zegevierde - werd hij eindelijk uit zijn lijden verlost.

Tijdens die pijnlijke periode in Woking verloor hij het plezier in de Formule 1. Ricciardo stond voor de cruciale vraag of hij het lef had om terug te keren naar de sport die hem eerder zo veel pijn had gedaan. Maar hij keerde terug, nadat Red Bull-teambaas Christian Horner hem een helpende hand toestak. Een test op Silverstone afgelopen juli overtuigde Horner ervan dat de oude ‘Honey Badger’ die onder zijn bewind zeven races won toch nog een kans verdiende.

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Nadat een handblessure in Zandvoort zijn comeback bij Red Bulls satellietteam AlphaTauri - nu RB - in de war schopte, begon hij fris aan het seizoen 2024. Hij had een volledig seizoen de kans om te bewijzen dat hij het zitje van Sergio Pérez verdiende. Maar waar teamgenoot Yuki Tsunoda in sprankelende vorm zijn statements maakte richting de Red Bull-top, had Ricciardo meer moeite om zijn draai te vinden in de VCARB01. Vaker wel dan niet had Tsunoda de overhand in de kwalificaties. De Japanner verzamelde 22 punten, tegenover 12 voor Ricciardo.

De rijder uit Perth drong aan op een chassiswissel in China, wat het keerpunt bleek. Met een vierde plaats in de sprintrace in Miami en de vijfde stek in de kwalificatie in Canada bewees hij nog altijd over de juiste snelheid te beschikken. Langzaam maar zeker toont hij de consistentie die Red Bull en RB willen zien. “We hebben dit seizoen zeker een ietwat andere curve”, erkent Ricciardo. “Yuki heeft weinig dieptepunten gekend. Hij is van start tot finish sterk, terwijl ik wat meer tijd nodig had om dat niveau te vinden. De chassiswissel in China is waar mijn seizoen begon. Vanaf dat moment kon ik meer laten zien. Ik voelde me meer één met de auto en ik kreeg wat geloof terug. Dat was echt cruciaal om te laten zien dat ik nog steeds de snelheid heb. En nu moet ik er gewoon voor zorgen dat ik dat vaker kan laten zien. Dat heb ik al gedaan, maar ik wil natuurlijk altijd meer uit mezelf halen.”

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Op zijn dieptepunt, vroeg men zich af of hij het drama van McLaren wel te boven was. Maar hoe gefrustreerd Ricciardo ook was over het gebrek aan resultaten, de somberheid die zijn McLaren-periode kenmerkte, was er deze keer niet. Voor een man die dacht dat zijn F1-loopbaan al achttien maanden geleden afgelopen was, is er niets meer te vrezen. “Het is niet zo dat het me niets kan schelen, maar mijn perspectief is dat dit alles nu een bonus is. Ik dacht eind 2022 echt dat ik misschien nooit meer in F1 zou racen”, legt Ricciardo uit. “Ik heb deze tweede kans gekregen. Als er druk komt kijken, denk ik: ‘Oké, kom maar op’. Niets kan me nog echt pijn doen. Ik heb geen controle over wat er staat te gebeuren. Ik heb controle over wat er op de baan gebeurt. Ik bekijk het niet eens van race tot race, ik bekijk het van sessie tot sessie.”

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Recent werd bevestigd dat Ricciardo tot het einde van het seizoen bij RB blijft, waardoor de promotie naar Red Bull Racing er voorlopig nog niet komt. Aan de andere kant is hij ook niet vervangen door toptalent Liam Lawson, die al tijden in de coulissen staat te springen en die waarschijnlijk in 2025 zijn fulltime F1-debuut gaat maken. Mocht dit het laatste jaar van Ricciardo in de sport zijn, dan heeft hij geen spijt. “Ik ben enorm hongerig en gemotiveerd. Uiteraard zou ik teleurgesteld zijn, want ik heb het gevoel dat ik nog meer te geven heb. Ik heb mezelf weer op een kaart gezet. Dus ik zou verdrietig zijn, maar ook dankbaar. Op dat vlak kan mijn perspectief me wel helpen. Ik ben dankbaar voor de tijd die ik heb gehad, dat ik de kans heb gehad om een auto te besturen waarmee ik races kon winnen. Ik heb meer dan tien jaar doorgebracht in een sport waarvan anderen alleen maar kunnen dromen. Met die gedachte ga ik dan waarschijnlijk naar bed. Maar van binnen heb ik het gevoel dat ik nog niet klaar ben.”