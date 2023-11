Horner looft Albon: "Hij is weer een gewilde coureur"

In 2019 kreeg Alexander Albon zijn grootste kans in de Formule 1, want hij mocht toen de overstap maken van Toro Rosso (nu AlphaTauri) naar Red Bull Racing. Hij kreeg er uiteindelijk anderhalf jaar de tijd, maar vanwege tegenvallende prestaties moest hij plaatsmaken voor Sergio Perez. Na een jaar aan de zijlijn keerde Albon terug, maar dan bij Williams. Dat team heeft de afgelopen tijd stappen gezet en dankzij Albon staat het team ook zevende in het constructeurskampioenschap. De Britse Thai heeft het naar zijn zin bij het Britse team en dat merkt ook Red Bull-teambaas Christian Horner op. Hij ziet zijn pupil daar opleven en uitgroeien tot een 'gewilde coureur'

"Ik herinner me dat we in 2020 een beetje worstelden met Albon, omdat hij te vroeg naar het team was gepromoveerd en we gewoon iemand nodig hadden", zegt Horner in de eff won with DRS-podcast. "Checo [Perez] had net de race in Bahrein op opmerkelijke wijze gewonnen en we dachten dat we iemand met ervaring nodig hadden naast Max Verstappen. Maar Alex is briljant, hij is fantastisch en hij deed het ook fantastisch voor ons toen hij naar de reservebank verhuisde. Hij klaagde nooit en werkte hard. Ik was erg blij toen ik een plek voor hem vond bij Williams. Hij heeft het daar goed gedaan. Hij heeft nu ervaring, is zeker harder geworden en is nu weer een gewilde coureur", stelt Horner. Een terugkeer naar Red Bull lijkt er echter niet in te zitten voor Albon, aangezien Perez ook volgend jaar nog naast Verstappen rijdt. Eind volgend jaar lopen veel contracten af, waardoor Red Bull 'geen gebrek aan opties' heeft voor 2025, liet Horner onlangs al optekenen.

Van de 28 punten die Williams dit seizoen tot nu toe gescoord heeft, staan er 27 achter Albons naam. Zijn beste resultaat is een zevende plaats en daar slaagde hij twee keer in: in Canada en Italië pakte hij zes punten. Dankzij drie negende plaatsen in de laatste vier races is Williams zelfs opgeklommen tot de zevende plaats bij de constructeurs. In die strijd is het nog wel spannend met AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull heeft enkele updates geïnstalleerd en presteert de afgelopen races weer beter, waardoor het in de laatste twee races om elk puntje draait bij deze teams.