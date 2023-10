Horner over positie Perez bij Red Bull: "Geen gebrek aan opties voor 2025"

Het wilde de afgelopen races niet vlotten voor Sergio Perez en in de Verenigde Staten staat hij vanaf de negende startplaats voor een grote uitdaging om richting het podium te rijden. Red Bull-teambaas Christian Horner was wel tevreden over de sprintrace van de Mexicaan, die van de zevende naar de vijfde plaats reed. "Hij heeft een behoorlijk degelijke race gehad", blikt Horner terug. "Hij heeft goede vooruitgang geboekt en zijn racetempo zal in orde zijn. De uitdaging zit 'm in die ene ronde in de kwalificatie. Als je daar niet staat waar je hoort te staan, dan zet dat je meer onder druk dus hopelijk kan hij een goede race hebben en daar vertrouwen uit halen."

Er is dit seizoen al veel te doen geweest om het tweede Red Bull-zitje. Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben regelmatig aangegeven dat Perez maar één taak heeft: tweede eindigen in het kampioenschap. Dan zou de Oostenrijkse renstal namelijk voor het eerst de een-twee pakken in het coureurskampioenschap. Of die tweede plaats een harde vereiste is en Perez moet vrezen voor zijn zitje als hij daar niet in slaagt? "Nee, er is geen vooraf overeengekomen afspraak zoals dat", benadrukt Horner. "We zijn nog nooit als eerste en tweede geëindigd in het kampioenschap. We zijn een paar keer eerste en derde geworden met Mark [Webber] en Sebastian [Vettel] en vorig jaar met Max [Verstappen] en Checo. In zo'n seizoen als deze en met een auto als deze zou het dus fantastisch zijn als we eerste en tweede kunnen worden, maar er is geen afspraak met Checo dat hij tweede moet worden of anders zijn zitje voor volgend jaar verliest. Dat is nooit besproken."

Horner geeft aan dat Perez op 'volledige toewijding en steun' van Red Bull kan rekenen. "We willen heel graag dat Checo slaagt", antwoordt de Brit op de vraag of Perez 100 procent zeker is van zijn zitje voor 2024. Horner weet ook dat het niet makkelijk is voor Perez, aangezien hij met Max Verstappen als teamgenoot 'waarschijnlijk de moeilijkste baan in de pitstraat' heeft. "Hij [Verstappen] werkt op zo'n hoog niveau, het is meedogenloos. Je hebt de mentale vaardigheid nodig om ermee om te gaan als je elke keer bij het zien van data denkt: 'Wauw, hoe heeft hij dat geflikt?' Je moet een sterk karakter hebben om daarmee om te kunnen gaan."

Geen gebrek aan opties

Omdat Verstappen 'de afgelopen drie, vier jaar' op zo'n hoog niveau heeft gepresteerd, is Horner ervan overtuigd dat het 'voor elke coureur op de grid zwaar zou zijn' om de teamgenoot van Verstappen te zijn. Zien coureurs zelf het dan nog wel zitten om naast de drievoudig wereldkampioen te rijden? "Als je Max wil verslaan, moet je hem op een of andere manier aftroeven. Met de hoeveelheid interesse die we hebben in een Red Bull Racing-coureur in 2025, zitten we niet verlegen om opties." De Red Bull-teambaas herhaalt later nog eens dat er 'geen gebrek aan opties' is voor 2025, maar het team heeft ook 'meer dan genoeg tijd' om alle opties af te wegen. "Maar veel factoren spelen daarin een rol."

Heeft Red Bull al een plan klaarliggen voor 2025, mocht het gat tussen de twee teamgenoten ook volgend jaar zo blijven? "Hoe we dat afhandelen als we het onder ogen zien... Als je kijkt naar de prestaties van Checo in het eerste deel van het jaar. In Bahrein zat hij heel dicht in de buurt van Max, in Saudi-Arabië was het een geweldige race tussen die twee. Ze pushten elkaar echt hard met zeer kleine marges. Zijn race in Azerbeidzjan, waar hij de sprint en Grand Prix won... Dat zijn de prestaties waarvan we weten dat hij ertoe in staat is. Ik denk dat het er gewoon om gaat om hem weer in die gemoedstoestand te krijgen en het maximale uit hem te halen om hem weer op dat niveau te krijgen."