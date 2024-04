Horner blijft in Ricciardo geloven: "De lach komt terug"

Daniel Ricciardo heeft dit jaar nog niet weten te imponeren. De coureur uit Perth eindigde in de kwalificaties steevast achter teamgenoot Yuki Tsunoda en finishte de races op respectievelijk de dertiende, zestiende en twaalfde plek, alvorens in Japan in de eerste ronde uit de race te crashen met Alexander Albon. Dit terwijl Ricciardo halverwege het vorige seizoen in de auto werd gezet om te kijken of hij een optie kan zijn voor Red Bull Racing.

Volgens Christian Horner, die vorig jaar een voorname rol speelde bij de beslissing om Ricciardo het zitje van Nyck de Vries te geven, is het echter niet nodig om de achtvoudig Grand Prix-winnaar bemoedigende woorden toe te spreken. "Daniel is een grote jongen", zegt hij tegenover onder andere Motorsport.com. "Hij heeft alles al eens gezien en weet hoe de dingen werken. Hij heeft gewoon een paar goede resultaten nodig en dan komt die lach wel weer terug."

"Zijn teamgenoot levert op dit moment en dat zorgt natuurlijk voor druk", vervolgt de teambaas van Red Bull Racing. "Maar hij heeft dat al eens meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich zal herpakken."

Voor Ricciardo zat de Japanse Grand Prix er afgelopen week al snel op, nadat hij bij het uitkomen van de tweede bocht een touché had met Alexander Albon. Op onboard-beelden is te zien hoe hij voor de derde bocht naar links keek, waar de Aston Martin van Lance Stroll kwam opzetten, alvorens naar rechts te sturen. Daar reed Albon echter al, met als gevolg dat zij met elkaar in aanraking kwamen en van de baan schoten. Beide coureurs eindigden vervolgens met een flinke klap in de bandenstapels, waarna de race werd stilgelegd met een rode vlag.

"Ik heb er maar één herhaling van gezien", zegt Horner kort na de race over het incident. "Maar het leek erop dat Daniel naar links keek, terwijl Alex rechts van hem zat. Een soort van race-incident. Maar het is een gemene plek om van de baan te gaan. Gelukkig waren beide coureurs in orde. Voor zover ik er wat van gezien heb, is het echter lastig om een schuldige aan te wijzen."

Tsunoda bracht de Japanse fans ondertussen op de banken door tiende te worden in zijn thuisrace. Het was zijn tweede puntenfinish van het seizoen, na eerder zevende te zijn geworden in de Grand Prix van Australië. "Yuki heeft het zeer goed gedaan", prijst Horner de coureur uit Sagamihara. "Om als eerste Japanner in twaalf jaar tijd voor eigen publiek in de punten te eindigen, is geweldig voor hem, fantastisch voor Honda en goed voor het RB F1 Team. Ik ben erg blij voor hem."

Video: Ricciardo en Albon crashen tijdens GP van Japan