Leclerc ziet kansen op overwinning in Amerikaanse Grand Prix

Ferrari bezet de tweede startrij voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, met Carlos Sainz op P3 en Charles Leclerc op P4. Wel kwam de Scuderia ruim tekort ten opzichte van Lando Norris en Max Verstappen in het gevecht om de pole-position. Sainz gaf uiteindelijk 0,322 seconde toe op Norris, terwijl Leclerc 0,410 seconde langzamer was dan de Britse polesitter.

De tweede startrij was volgens Leclerc het maximaal haalbare voor Ferrari. “We waren niet in staat om het gevecht met de top-twee aan te gaan. Ze waren te snel, maar dat is ook wat we als team hadden verwacht”, reageerde de Monegask na afloop. “We wisten dat onze wagen in beide kwalificaties een tekortkoming zou hebben in de eerste sector. Dit konden we op geen enkele manier verhelpen via de afstelling. Het gaat om het bottomen van de auto en de hobbels. Dat maakt het heel lastig voor ons. Het is deze keer echter iets anders dan het stuiteren.”

Niettemin ziet Leclerc kansen voor de race op zondag. “Dan speelt het probleem veel minder. Daarom ben ik iets optimistischer voor de wedstrijd”, legde hij uit. Leclerc put vertrouwen uit de sprintrace, waarin Ferrari ook een goed tempo kon rijden. “Als we dezelfde snelheid hebben als zaterdagochtend, dan is de winst zeker mogelijk. Ik denk dat McLaren en Red Bull nog wel een stap zullen zetten voor de race. We moeten zien hoe groot die stap zal zijn qua rondetijden.”

Zelf kan Ferrari ook nog wel een stap zetten op het gebied van bandenmanagement, vertelde Leclerc. “Ik denk dat het goed in balans is. Als coureur kan je spelen met of je meer slijtage aan de voorkant of aan de achterkant wil hebben”, aldus Leclerc, die naar eigen zeggen iets te conservatief was met het managen van de banden in de sprintrace, ondanks een fel gevecht met teamgenoot Sainz. “Het hangt een beetje af van hoe je rijdt en we zullen in de race zien hoe iedereen de banden managet. Of je eerder kan pushen hangt ook af van onze strategie en hoeveel ronden we in de eerste stint moeten rijden. Ik heb in de sprint geleerd wat waarschijnlijk niet het ideale scenario voor mij was, maar zondag gaan we proberen het ideale te doen.”

