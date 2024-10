De Formule 1-kwalificatie van Lewis Hamilton eindigde in een drama. De zevenvoudig wereldkampioen slaagde er niet in uit het eerste gedeelte van de kwalificatiesessie te komen en moet de race in Austin vanaf de achttiende plek starten. Het was het slechtste kwalificatieresultaat van de Engelsman van dit seizoen. Na afloop van de sessie heeft de rijder uit Stevenage geen woorden voor wat er gebeurde.

De problemen van de zaterdag in Texas begonnen al in de sprintrace. "Het was verschrikkelijk. De auto voelde gisteren [op vrijdag] geweldig, dus ik was optimistisch voor vandaag. En toen ging er wat mis met de voorwielophanging bij het moment dat we wegreden voor de formatieronde. Ik had daar de hele race last van", legt Hamilton uit tegenover onder andere Motorsport.com. "Dat hebben ze opgelost en daar iets veranderd, maar het voelde niet [goed]. Het voelde gedurende de kwalificatie als een rommeltje. Dit had niet mogen gebeuren en dit was absoluut niet gepland."

"Als de ophanging het begeeft en dingen afbreken en het niet samenkomt...", vervolgt een balende coureur. "Dat van vandaag [zaterdag] kan ik niet uitleggen. Je moet het team vragen wat er gebeurde met de ophanging. Ik weet dat de mensen in het team zo hard mogelijk werken, zij hebben er alles aan gedaan om de dingen aan te passen."

Zijn verwachtingen voor de race zijn dan ook niet heel hoog. Als hij gevraagd wordt naar wat de mogelijkheden zijn, antwoordt de 39-jarige coureur: "Waarschijnlijk niet veel." Een inhaalrace in de Grand Prix sluit hij daarom ook zo goed als uit. "Toen ik nog kartte was ik ook heel slecht in door het veld heen komen. We gaan zien wat we kunnen doen", aldus Hamilton.

Optimisme over de toekomst

Het tegenvallende resultaat komt hard aan, maar Hamilton heeft hoop voor de volgende race in Mexico. Mercedes heeft een aardig upgradepakket meegenomen en dat lijkt volgens Hamilton wel te werken. "Alle performance die we mee kunnen nemen is goed. Zoals ik al zei waren we gisteren [vrijdag] uit het niets heel snel. Ik weet niet waar dat allemaal naartoe is gegaan, maar we blijven pushen", vertelt hij.

Video: De dramatische exit voor Hamilton in Q1