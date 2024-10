Verstappen: “Dat Zak en Christian elkaar niet moeten, is niet mijn probleem”

Enkele dagen geleden kwam naar buiten dat er teams waren die hun zorgen bij de FIA hadden geuit over dat een van de deelnemers een mechanisme op de auto zou hebben waarmee de hoogte van de ‘bib’, het slabbetje onder de auto, onder parc fermé kan worden aangepast. Vervolgens bleek het Red Bull te zijn dat over een dergelijk mechanisme beschikt, alleen is dit volgens het team uit Milton Keynes alleen te gebruiken als de auto nog niet volledig is opgebouwd. Eenmaal volledig geassembleerd zou niemand er meer bij kunnen.

McLaren had zo zijn bedenkingen bij de uitleg van Red Bull en eiste dat het mechanisme goed onderzocht zou worden door de FIA. Die kon uiteindelijk niet vaststellen dat de Brits-Oostenrijkse formatie iets deed wat tegen de regels was.

Als Motorsport.com in de Red Bull-hospitality aan Max Verstappen vraagt, of hij zich niet gestoord heeft aan de opmerkingen van McLaren, antwoordt hij: “Nee, want dat soort dingen interesseren mij niet. Het was trouwens ook niet per se McLaren. Het was meer Zak. Zak moet Christian niet…” Hij voegt daar vervolgens met een lach aan toe: “En andersom denk ik ook niet! Maar dat is niet mijn probleem.”

Zelf heeft Verstappen naar eigen zeggen een ‘prima’ relatie met Brown. “Het is niet dat ik hem bel of zo, maar ik heb hem net nog gezien en het was prima. Tussen ons is er niks aan de hand”, benadrukt de drievoudig wereldkampioen bij de Nederlandse media. “Maar dat zij [Brown en Horner] elkaar niet moeten, dat is niet mijn probleem. Ik houd me daar niet mee bezig. Ik zie het wel en ik lees er wel over, maar vervolgens ga ik weer wat anders doen; lekker MotoGP kijken of op de sim.” Op de vraag of het gekibbel tussen Brown en Horner ergens niet vermakelijk is? Verstappen: “Voor mij niet. Mij boeit het echt helemaal niks.”

