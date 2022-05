Leclerc topt laatste training in Barcelona, Verstappen tweede

Net als vrijdag is het zaterdag prachtig weer op de baan bij Barcelona. Bij aanvang van de derde oefensessie was het 31 graden en bedroeg de temperatuur van het asfalt 43 graden. De coureurs die een dag eerder problemen hadden tijdens de tweede vrije training, gingen als eersten serieus aan de slag. Lando Norris, die tijdens VT2 maar zes ronden kon afleggen doordat hij schade had gereden op een kerbstone, was de eerste die een tijd op de klokken bracht met 1.23.641 op de medium band. Valtteri Bottas, die zijn Alfa Romeo tijdens de tweede sessie na drie ronden aan de kant moest zetten vanwege een motorisch probleem, ging daar vervolgens onder door op de zachte compound 1.21.326 neer te zetten.

Bij Pierre Gasly waren er aan het begin van de training problemen. Er kwam rook uit de achterkant en airbox van zijn AlphaTauri, toen hij zich na een enkele ronde weer bij zijn team meldde. Ook bij Mick Schumacher was er malheur. De Duitser stuurde zijn Haas na vier ronden naar de pits omdat zijn rem rechtsachter vlam had gevat. De brand zorgde voor wat behoorlijk wat schade aan de VF-22, waardoor Schumacher de rest van de oefensessie aan zich voorbij moest laten gaan.

Na een kwartiertje verscheen Carlos Sainz, wiens chassis voor VT3 gewisseld was wegens een probleem met het brandstofsysteem, op de soft op de baan om zijn Ferrari met 1.20.484 bovenaan te zetten. Teamgenoot Charles Leclerc dook daar vervolgens twee tienden onder met 1.20.278. Mercedes leek op vrijdag met een upgrade een goede stap te hebben gezet met de W13 en ook tijdens de derde training stuiterde de auto van de constructeurskampioen een stuk minder dan tijdens de eerste vijf raceweekenden van het F1-seizoen 2022. George Russell eiste de derde positie in de tijdenlijst op, terwijl Lewis Hamilton naar de zesde stek ging. Bij laatstgenoemde bleek er echter een probleem met zijn DRS te zijn, dat verholpen moest worden in de pits.

Max Verstappen begon zoals gebruikelijk pas laat aan de laatste training. De regerend wereldkampioen verliet na 25 minuten de pits en ging rond in 1.20.475, waarmee hij de RB18 tussen de twee Ferrari’s op P2 plantte. De Nederlander toonde zich niet helemaal tevreden over zijn Red Bull. Over de boordradio merkte hij op dat zijn wagen niet goed stuurt in de langzame bochten. “Bocht 5 is bijvoorbeeld vreselijk en de laatste chicane ook.”

Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan kwam het Ferrari-duo op nieuwe zachte banden terug het circuit op. Sainz reed met 1.20.129 een nieuwe snelste tijd, maar Leclerc was andermaal sneller dan zijn teamgenoot: 1.19.772. Russell imponeerde daarop door paars te gaan in de eerste sector en persoonlijke verbeteringen te laten zien in het tweede en derde deel. De Brit kwam over de streep in 1.19.920, waarmee hij op anderhalve tiende op P2 belandde. Even later zette Hamilton aan op verse softs. De zevenvoudig kampioen kwam in 1.20.002 over de streep en nam zo achter zijn teamgenoot plaats op de derde stek. Maar Verstappen was op dat moment ook bezig aan een nieuwe snelle ronde. De Red Bull-coureur verloor in de eerste sectoren wat tijd op Hamilton maar was sneller in het laatste deel. Met een 1.19.884 was hij uiteindelijk slechts 0.072 langzamer dan Leclerc en goed voor de tweede tijd.

Ferrari en Red Bull lijken in Spanje opnieuw bijzonder weinig voor elkaar te doen, waarbij het team uit Maranello een fractie sterker lijkt te zijn over een enkele ronde en de renstal uit Milton Keynes de overhand lijkt te hebben over een lange run. Mercedes bevestigde ondertussen de vooruitgang die het op vrijdag liet zien met de derde tijd van Russell en de vierde tijd van Hamilton. Norris herstelde zich enigszins van zijn fout in de tweede training door in laatste oefensessie de zevende tijd te rijden en daarmee de snelste man uit de middenmoot te zijn voor Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Esteban Ocon, die de top-tien in VT3 completeerden. Net als Schumacher keerde ook Gasly na zijn probleem aan het begin van de sessie niet terug op de baan. De Fransman eindigde zodoende zonder tijd onderaan.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint om 16.00 uur.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Spanje