Leclerc wil opheldering van Ferrari over strategie in Silverstone

Het hele seizoen is Charles Leclerc al de best geklasseerde Ferrari-coureur in de titelstrijd, maar tijdens de Britse Grand Prix was er geen sprake van een voorkeursbehandeling voor de Monegask. In de eerste fase van de race leek hij sneller dan teamgenoot Carlos Sainz, maar het duurde lang voordat die de opdracht kreeg om plaats te maken. Vervolgens werd de Spanjaard tijdens de late neutralisatie wél naar de pits gehaald door Ferrari om een nieuwe set softs te halen, terwijl leider Leclerc door bleef rijden op zijn oude harde banden. Het bleek een kostbaar besluit: na de hervatting leverde Leclerc in totaal drie plaatsen in, waardoor hij op de vierde plek eindigde en zodoende ook niet optimaal profiteerde van de problemen bij WK-leider Max Verstappen, die als zevende finishte.

Teambaas Mattia Binotto verklaarde na de race al dat Leclerc op de baan werd gehouden omdat men een dubbele pitstop wilde voorkomen en hij als leider bovendien beschikte over de nieuwere banden ten opzichte van Sainz. Zelf houdt Leclerc zich op de vlakte. "Ik wil er nu niets over zeggen, ik wil het bespreken en met het team een volledig beeld krijgen van wat de reden was. Persoonlijk voelde ik mij erg sterk in het eerste deel van de race en ik denk dat ik daar wat tijd verloor. Ik denk niet dat dit het eindresultaat had veranderd, maar met het oog op de toekomst moeten we alles checken", zegt hij.

Na afloop van de race deed Ferrari-teambaas Mattia Binotto een poging om Leclerc op te vrolijken, iets wat een lastige klus bleek na wat de Monegask zelf een 'achtbaan van een race' noemt. "De teleurstelling is groot voor mij. Het was een achtbaan van een race. In de eerste ronde ging mijn voorvleugel kapot en dacht ik dacht het klaar was, want ik had best veel onderstuur", verklaart Leclerc. "Door te spelen met de schakelaars lukte het om een iets sterkere voorkant te krijgen, waardoor de snelheid terugkwam en we erg sterk waren. De zege leek daarna steeds meer een mogelijkheid, tot de safety car kwam. Dat was het en dat is frustrerend."

'Ondanks frustratie genoten van strijd met Hamilton'

Het besluit om hem niet naar binnen te halen, zorgde ervoor dat Leclerc teamgenoot Sainz in de slotfase moest laten gaan en de strijd aan moest gaan met Sergio Perez en Lewis Hamilton om de laatste twee podiumplaatsen. Hij trok daarin aan het kortste eind, maar de nummer drie van het kampioenschap heeft wel genoten van zijn strijd met Hamilton. "Ik weet niet hoeveel jullie ervan gezien hebben, maar het was best op de limiet", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Dat moest ook om te proberen mijn positie te behouden. Ik denk niet dat ik het veel beter had kunnen doen. Het was leuk, maar aan de andere kant was ik ook gefrustreerd. Ik zat op de limiet, maar ik moest wel. Ik reed op gebruikte banden en dit was allemaal heel lastig, dus ik moest al het mogelijke gebruiken. Ik checkte altijd op de apex of Lewis er iets achter zat en probeerde me aan de regels te houden. Ik dacht nog steeds dat alles mogelijk was en gaf tot het einde alles. Het was niet genoeg en hoewel ik wist dat het moeilijk zou zijn, bleef ik er tot de laatste ronde in geloven."

Video: Binotto en Leclerc in conclaaf na Britse GP