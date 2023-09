Leclerc dacht dat Verstappen uitviel in Japan: Ik lag toch derde?

Na de Japanse Grand Prix liet Charles Leclerc weten dat hij dacht als derde te gaan finishen, nadat hij tijdens de virtual safety car het idee had de gehavende RB19 van Max Verstappen te hebben ingehaald. Dit was echter niet de Nederlander, maar diens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez, die een nogal beroerde middag beleefde en schade had opgelopen na zijn onhandige touché met Kevin Magnussen. Uiteindelijk finishte Leclerc gewoon als vierde, achter het McLaren-duo en Verstappen.

"Ik dacht Max aan de kant te zien gaan tijdens de VSC. Ik had geen idee wat er was gebeurd, maar ik dacht dus dat hij niet meer in de race zat", aldus Leclerc na afloop. "Hij stond bijna helemaal stil aan de linkerkant. Iedereen ging hem voorbij. Ik dacht daardoor tot aan de slotronde dat ik op voor het podium reed, tot ik naar mijn pitbord keek en P4 zag staan." Na de F1-race vertelden journalisten de vijfvoudig GP-winnaar dat het Checo was die aan de kant ging door schade. "Ah, dan was het dus Perez! Ik dacht Max uitviel. Het was verwarrend voor me."

De wedstrijd op Suzuka bracht Leclerc verder geen verrassingen. Naar zijn idee maximaliseerde hij wat in de SF-23 zat en was McLaren niet te achterhalen, omdat Lando Norris en Oscar Piastri beter met het rubber overweg konden. "Zij waren heel sterk. Dit is het maximale dat ik kon doen", vervolgt hij zijn verhaal. "Het tempo was niet zo sterk als dat van de McLarens. Daarnaast sleten hun banden ook niet heel rap. Maar het verloop van dit weekend was goed. Het bevestigde wat we al een aantal races zien en leren. In de eerste sector komen onze zwakheden ten opzichte van McLaren het meest naar voren. Daar verloor ik veel tijd. De rest van het seizoen werken we daaraan. In de afgelopen vier Grands Prix hebben we ontzettend veel geleerd over de auto, maar een aantal karaktertrekken kunnen we voor het einde van dit jaar niet meer aanpakken. Ik hoop dat we in Qatar weer het tweede sterkste team gaan zijn."

Video: De knullige actie van Perez die voor een VSC zorgde