Leclerc zag eerste startrij Abu Dhabi niet aankomen: "Grote verrassing"

In de tweede vrije training had Charles Leclerc nog de snelste tijd genoteerd, maar door twee onderbrekingen was het meer de vraag hoe representatief dit was. In Q1 en Q2 werd duidelijk dat een pole-position zeker nog een uitdaging zou worden voor de Ferrari-coureur, die in Q1 al zag hoe teamgenoot Carlos Sainz op de zestiende plaats strandde. Na zijn eerste run in Q3 stond Leclerc op de negende plaats, maar dat was wel op een setje van de gebruikte zachte band. Voor zijn laatste run greep hij naar een nieuwe set en dat leverde hem de tweede tijd op, achter Max Verstappen.

Tot zijn eigen verbazing, zo geeft hij na de kwalificatie toe. "Eerlijk gezegd had ik dit, gezien het verloop van het weekend tot nu toe, niet verwacht", zegt Leclerc. "Ik wist dat ik het in die laatste ronde allemaal voor elkaar moest krijgen. In de laatste bocht gleed ik te veel, maar volgens mij had iedereen daar last van. Ik ben dus erg blij met die tweede plaats. Ik bedoel, in Q1 en Q2 maakte ik me zorgen of we wel door zouden gaan. Om dan op de eerste startrij te eindigen is fantastisch."

Dat doet wel de vraag rijzen waar hij die tijd ineens vandaan haalde. Leclerc legt uit dat zijn SF-23 erg 'peaky' is, waardoor het lastig is om in het juiste window te komen. "Die eerste run in Q3 op gebruikte banden was een erg goede ronde, maar we stonden toen laatste. Toen had ik nog maar weinig hoop", erkent de Monegask. "Maar op nieuwe banden komt het allemaal weer tot leven. Het voelde geweldig. Ik reed opnieuw een heerlijke ronde. Ik ben dus echt blij om op de eerste startrij te staan, maar het komt wel als een grote verrassing."

Zoals bekend is de SF-23 over één ronde heel snel, iets wat Leclerc heeft bewezen met zijn vijf pole-positions dit seizoen. In de race verliezen zij normaliter wat tempo, wat morgen kostbaar kan zijn in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs met Mercedes . Slechts vier punten onderscheiden de teams, maar Ferrari moet met P2 en P16 op de startgrid de aanval inzetten op George Russell en Lewis Hamilton , die vaak beter presteren in de races. "Ik hoop dat het goed gaat", lacht Leclerc. "Dat is het doel. We moeten hen verslaan in het constructeurskampioenschap. Ik hoop dat Carlos een geweldige start kan hebben en mij kan vergezellen in die strijd. We moeten proberen beide auto's voor de Mercedessen zien te krijgen om de tweede plaats bij de constructeurs mee naar huis te nemen. Dat is voor mij het enige dat telt dit weekend."

Video: Max Verstappen verovert pole, Leclerc tweede in Abu Dhabi