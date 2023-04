Ferrari hoopte in 2023 met Red Bull Racing te strijden om de wereldtitels, maar die ambitie kan voorlopig in de ijskast worden gezet. Na drie races heeft de Scuderia pas 26 punten verzameld, terwijl de regerend constructeurskampioen al 97 punten meer heeft gescoord. De teller van Charles Leclerc, vorig jaar nog de voornaamste uitdager van wereldkampioen Max Verstappen, staat pas op zes punten. Die scoorde hij allemaal in Saudi-Arabië, nadat hij die race van buiten de top-tien moest aanvangen wegens een gridstraf. In Bahrein en Australië viel de Monegask uit, terwijl er nooit echt aanspraak werd gemaakt op de overwinning.

Sportief gezien verloopt 2023 dus uitdagend voor Ferrari, waar het ook rommelt in het management. Eerder is hoofd wagenconcept David Sanchez vertrokken om een avontuur bij McLaren aan te gaan, terwijl woensdag duidelijk is geworden dat racing director Laurent Mekies de nieuwe teambaas van AlphaTauri gaat worden. Het vertrek van de twee kopstukken vormt een hoofdpijndossier voor Ferrari-baas Frederic Vasseur, die de Scuderia juist vooruit moet helpen. Leclerc maakt zich echter niet zoveel zorgen om de onrust buiten de baan. "Als we het over prestaties op de baan hebben, dan staan we in het eerste deel van het seizoen niet op de plek waar we hadden willen staan. Voor mij persoonlijk waren de eerste drie races rampzalig", zegt Leclerc in Baku na een vraag van Motorsport.com.

"Het was echter goed om de afgelopen drie weken te resetten en te kijken naar waar we ons huidige pakket kunnen optimaliseren. Buiten de baan is er een herstructurering van het team en dat is duidelijk", vervolgt Leclerc, die begrip toont voor de keuze van Mekies om Ferrari te verlaten. "We hadden een heel goede relatie met Laurent, maar in het team begrijpen we allemaal dat hij deze kans moet pakken. Het is een mooie kans voor hem, dus het is wat het is. Maar het team bestaat uit meer dan één persoon. En ja, ik kijk met veel vertrouwen uit naar de toekomst door wat Fred in zijn hoofd heeft. Ik heb er heel veel vertrouwen in."

Geen gesprekken gevoerd met Mercedes

De moeizame start van het seizoen heeft ertoe geleid dat Leclerc in diverse geruchten gelinkt is aan een overstap naar Mercedes. De vijfvoudig GP-winnaar stelt echter dat hij geen gesprekken heeft gevoerd met de Duitse fabrikant. "Nee, op dit moment niet. Ik ben nu volledig gefocust op het project waar ik nu mee bezig ben en dat is Ferrari. Zoals gezegd geloof ik erin en heb ik vertrouwen voor de toekomst. Daarna zullen we zien", aldus Leclerc, die Ferrari uitstekend in staat acht om terug te slaan na de huidige problemen. "We moeten inderdaad een heel grote stap zetten. Daar zijn we ons bewust van en ik ben de eerste die dat erkent. Maar als ik een team moet kiezen dat het kan omdraaien, dan is dat Ferrari. Ik weet van binnenuit wat er gaande is en wat we proberen te bereiken. Daar heb ik vertrouwen in."