AlphaTauri begint in 2024 aan een nieuw hoofdstuk in haar bestaan, zo blijkt uit een aankondiging die het team woensdag heeft gedaan. Franz Tost, die de functie van teambaas heeft vervuld sinds Red Bull eind 2005 eigenaar werd van Minardi en de stal omtoverde tot Toro Rosso, vertrekt aan het einde van het seizoen bij de kleine Italiaanse equipe. Het team maakte meteen ook bekend dat Peter Bayer is aangetrokken als CEO, terwijl Laurent Mekies na een gardening leave de rol van teambaas op zich neemt. Laatstgenoemde vervult momenteel nog de rol van racing director bij Ferrari, dat dus het nodige gaat merken van de reorganisatie bij het andere Italiaanse F1-team.

Ferrari beleeft al een moeizame seizoensstart in 2023, waarin het de achtervolging op Red Bull Racing moet inzetten en bovendien moet zien af te rekenen met Aston Martin en Mercedes. Zodoende staat de formatie uit Maranello voor de taak om de SF-23 flink te verbeteren. Dat moet al gebeuren zonder de zeer ervaren engineer David Sanchez, die Ferrari gaat verruilen voor McLaren. Nu raakt het team ook Mekies kwijt, waardoor de kopzorgen van teambaas Frederic Vasseur verder worden vergroot. De Fransman, die sinds begin dit jaar in Maranello werkt, is zo in korte tijd twee kopstukken kwijtgeraakt. En hoewel het vertrek van Mekies en Sanchez niet aan elkaar gerelateerd is, geeft het de indruk dat Ferrari in een neerwaartse spiraal is beland.

Dat juist Mekies Ferrari gaat verlaten, is voor Vasseur een hard gelag. Enkele weken geleden liet hij nog weten dat hij zijn landgenoot als een belangrijke rechterhand zag, die in de toekomst mogelijk zelfs zijn opvolger zou kunnen worden. Toen hij werd geconfronteerd met de geruchten dat Mekies zou vertrekken en mogelijke andere op handen zijnde veranderingen wegens ontevreden personeel, antwoordde Vasseur eerder: "Het hebben van ontevreden mensen of mensen die willen vertrekken zijn twee heel verschillende dingen. Ik denk dat het heel normaal is om ontevreden te zijn als je niet de resultaten behaalt die je verwacht. Ik ben ook ontevreden."

"Maar het belangrijkste is dat we als groep samenwerken, dat we als team samenwerken om te proberen er het maximale uit te halen en ons te verbeteren. Het bedrijf verlaten is echter een heel ander verhaal", vervolgde hij. "Als je het over Laurent wil hebben: ik weet niet wat er in het verleden is gebeurd met Laurent, maar ik ken hem al zo'n 25 jaar. Hij liep toen nog rond op school. Ik vertrouw hem, we werken heel goed samen en hij gaat een van de pilaren van de toekomst van het bedrijf zijn."

Het valt dus niet te ontkennen dat het vertrek van Mekies slecht nieuws is voor Ferrari, maar tegelijkertijd is het ook niet de knock-out die ervoor zorgt dat het team nu daadwerkelijk in een neerwaartse spiraal belandt. Het gaat waarschijnlijk ook te ver om zijn besluit te linken aan het vertrek van Sanchez. Zo stellen insiders dat het afscheid van Sanchez nauwelijks voor opschudding heeft gezorgd in Maranello. Doordat hij close was met de vorige teambaas Mattia Binotto en mede leiding gaf aan het team dat een bolide ontwierp die nog geen partij is voor Red Bull, wordt zijn situatie in Maranello anders gezien dan die van Mekies.

Voor Vasseur begint intussen een echte test van zijn kwaliteiten als teambaas. Hij moet gaan bewijzen dat het afscheid van Mekies slechts een oneffenheid in het wegdek is en niet het begin van een massale uittocht van personeel. Ferrari trok hem aan vanwege zijn reputatie als keiharde strijder, kwaliteiten die hij de komende weken ongetwijfeld moet inzetten om het schip vlot te trekken. Het wordt cruciaal voor hem om de zaken in de fabriek in Maranello op orde te krijgen en gebruik te maken van zijn leiderschapsvaardigheden, die hij eerder goed heeft ingezet in F1, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Mensen die Vasseur goed kennen, weten dat hij het geloof niet gaat verliezen. In plaats daarvan is hij volgens hen bereid om diep te gaan en de noodzakelijke dingen te doen om de boel weer op de rit te krijgen. De prestaties op de baan spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol. Als er hoopvolle tekenen te zien zijn voor Charles Leclerc en Carlos Sainz, dan kan dat van doorslaggevend belang zijn om het tij te keren voor Ferrari. De SF-23 is zeker geen slechte auto. In kwalificatietrim komt de bolide in de buurt van Red Bull, terwijl de race pace van Sainz in de Australische Grand Prix ook hoop geeft. Nu moet de Scuderia de laatste stap zetten om te laten zien dat er progressie wordt geboekt en dat het geloof van Vasseur in het wagenconcept gerechtvaardigd is. Als de resultaten op de baan eenmaal komen, zullen de geluiden op de achtergrond snel verstommen.