AlphaTauri op de schop: Tost vertrekt als teambaas, Mekies en Bayer komen

De prestaties van AlphaTauri liggen al enige tijd onder een vergrootglas. Vorig jaar wist het zusterteam van Red Bull Racing niet verder te komen dan P9 bij de constructeurs en dat bleek niet genoeg om Helmut Marko en met name Oliver Mintzlaff te kunnen bekoren. Laatstgenoemde heeft na zijn werk bij onder meer RB Leipzig een deel van de taken van wijlen Dietrich Mateschitz overgenomen. Mintzlaff is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de sportactiviteiten van Red Bull en dus ook de Formule 1-projecten. Op Red Bull Racing valt gezien het huidige succes weinig aan te merken, maar bij AlphaTauri ligt dat zowel sportief als commercieel anders.

Na achttien jaar trouwe dienst van Tost een andere teambaas

Het verklaart waarom er tijdens de wintertest geruchten rondgingen dat het team zou worden verplaatst naar Engeland of zelfs in de verkoop zou gaan. Volgens de huidige stand van zaken is dat laatste niet aan de orde en zou er zelfs een behoorlijk bod op het team zijn afgewezen. In plaats daarvan gaat de formatie uit Faenza behoorlijk op de schop. Een belangrijke stap daarin is het aanstaande vertrek van Franz Tost als teambaas. De inmiddels 67-jarige Oostenrijker is na Christian Horner de langstzittende teambaas in de Formule 1. Tost is sinds het eind van 2005, toen Red Bull Minardi overnam en omdoopte tot Scuderia Toro Rosso, al bij het opleidingsteam betrokken. Het betekent dat hij inmiddels aan zijn achttiende seizoen bezig is.

Deze achttiende jaargang zal de laatste zijn in de Formule 1. Tost heeft in een eerder stadium al laten weten niet oneindig door te willen als teambaas en zaken zijn in een stroomversnelling gekomen nu AlphaTauri onder een vergrootglas ligt en er onder toeziend oog van Mintzlaff forse wijzigingen worden doorgevoerd. Vanwege zijn verdiensten voor het team – naast twee overwinningen en vijf podiumplekken vooral het begeleiden van latere wereldkampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen – blijft Tost in 2024 nog wel aan het team verbonden als adviseur.

AlphaTauri haalt Ferrari-kopstuk en voormalig FIA-man voor nieuw leiderschap

Een nieuwe teambaas heeft AlphaTauri ook alvast aangekondigd. De renstal verzekert zich van de diensten van Laurent Mekies. De Fransman is meest recent racing director bij Ferrari geweest en was voordien werkzaam als sportief directeur bij het merk uit Maranello. Met de overstap naar AlphaTauri keert Mekies terug op het oude nest. Tussen 2006 en 2014 werkte hij ook al bij het team dat toen als Toro Rosso door het leven ging. Mekies was in Faenza onder meer hoofdengineer en 'head of vehicle performance'. Ditmaal zal Mekies na de verplichte periode van gardening leave worden klaargestoomd om Tost op te volgen als teambaas. De exacte datum van zijn komst en van de overdacht als teambaas wordt op een later moment nog gecommuniceerd.

Verder heeft AlphaTauri Peter Bayer binnengehaald. Hij werkte tot de zomer van 2022 bij de FIA als secretaris-generaal van de autosport. Bayer wordt de nieuwe CEO van AlphaTauri en moet het grotere plaatje overzien. Hij moet strategische knopen doorhakken en kritisch kijken naar de werkverdeling tussen Faenza en Milton Keynes. AlphaTauri hoopt zo efficiënter te kunnen werken en meer te profiteren van de synergie met Red Bull. Zo moet één van de zwakke plekken worden aangepakt, die Mintzlaff na zijn komst heeft aangestipt. Voor een ander punt, de commercie, is Lars Stegelmann eerder al aangetrokken als commercieel directeur. De Duitser, die voorheen onder meer werkzaam was voor de DTM-organisatie en Motorsport Network, is belast met de taak om meer sponsoren binnen te halen en het team commercieel interessanter te maken.

AlphaTauri gaat met deze vier aanwinsten voor een compleet vernieuwde leiderschapsstructuur. Bij Ferrari is Mekies juist één van meerdere prominente teamleden die vertrekt. Zo nam de Scuderia vorige maand al afscheid van aerodynamicaspecialist David Sanchez, die op weg is naar McLaren.