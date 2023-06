In de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje liet Carlos Sainz zich van zijn beste kant zien door de tweede startpositie veilig te stellen. Dat was een uitstekende uitgangspositie om voor het eerst in zijn F1-carrière op het podium te eindigen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar op zondag bleek dat toch een brug te ver. De Ferrari-coureur wist Max Verstappen bij de start net niet te grazen te nemen, waarna hij halverwege de race werd gepasseerd door Mercedes-mannen Lewis Hamilton en George Russell. In de laatste stint kon Sainz ook Sergio Perez niet achter zich houden, waardoor de vijfde positie hem uiteindelijk ten deel viel.

Na een lastige zondag concludeerde Sainz dat het circuit nabij Barcelona de zwakke plekken van Ferrari blootlegt. "Ik heb de hele race mijn banden gemanaged, want we weten dat ze hard slijten bij ons. En op dit soort circuits met veel slijtage, kan ik gewoon niet pushen", gaf Sainz na de race aan wat hem van het podium hield in Spanje. "We moesten de hele tijd managen om de gewenste lengte van de stints te halen, maar dat is diverse keren niet gelukt. De zwakke plekken van onze auto worden benadrukt op circuits met snelle bochten. Het laat echter ook zien dat we gisteren een goede ronde hebben gereden. Vandaag vielen we terug naar waar de auto momenteel staat qua race pace. Dit soort circuits zijn niet geweldig voor ons."

Daar waar polesitter Verstappen op de mediums aan de race in Spanje begon, startte de rest van de top-tien op de zachte band. Dat gold dus ook voor Sainz, die deze keuze niet maakte om de Red Bull-coureur aan te kunnen vallen in de eerste bocht. Wat de Ferrari-coureur in het restant van de race vooral opviel, was het sterke tempo van Mercedes. "We zijn 45 seconden achter de winnaar geëindigd en dat was ook min of meer het verschil in Miami en andere recente races. Het is alleen zo dat Mercedes nu ineens tussen ons en Red Bull staat. Het is de plek waar Aston eigenlijk had moeten staan, maar ik weet niet wat er met hen gebeurd is vandaag."

Geen oordeel over upgrades Ferrari

Afgaande op de vijfde plek van Sainz, de elfde plek van Charles Leclerc en de afstand naar Red Bull lijken de upgrades van Ferrari in Spanje relatief weinig winst te hebben opgeleverd. Desondanks wil Sainz nog geen conclusies trekken na de eerste race met de nieuwe onderdelen. "Ik weet dat het team veel moeite heeft gedaan om de onderdelen te brengen, wat we waarschijnlijk op ons slechtste circuit van het seizoen hebben gedaan. We hebben dus waarschijnlijk nog niet alles gezien", aldus Sainz. "Met bouncing en onze zwakte in snelle bochten zouden we hier nooit heel competitief zijn. Het is dus te vroeg om er iets over te zeggen, maar ze hebben enorm hard gewerkt om de updates hier te brengen. Petje af voor de mensen in de fabriek, laten we blijven pushen en verbeteren."

Video: Sainz valt Verstappen zonder succes aan in eerste bocht