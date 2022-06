Op de zaterdag in Monaco kreeg Ferrari een boete van 25.000 euro voor het ophouden van Lance Stroll door Carlos Sainz, die daar ook zijn derde reprimande van het seizoen 2022 voor kreeg. Zelf erkende Sainz zijn fout en verontschuldigde hij zich bij Stroll, maar na afloop van de race toonde hij wel enige frustratie over het gebrek aan straffen voor andere coureurs die een coureur hinderden gedurende het F1-weekend in het prinsdom. Zo werd Sainz in zijn outlap na de pitstop een halve ronde opgehouden door Nicholas Latifi, waardoor hij tijd verloor en Sergio Perez uiteindelijk via een overcut de leiding kon pakken.

Ook teamgenoot Charles Leclerc werd in die belangrijke fase van de GP van Monaco opgehouden door een Williams-coureur. Terwijl Leclerc op intermediates reed, kwam Alexander Albon op slicks pal voor zijn neus terecht. Albon zei na afloop dat de race dat hij dacht dat hij de Ferrari-coureur wel voor kon blijven door de extra snelheid op slicks, maar hield de thuisrijder uiteindelijk een hele ronde op voordat hij in Ste. Devote van de baan schoot. Het steekt Sainz dat hij voor een vergrijp in de derde training wél beboet is, terwijl geen van de Williams-coureurs werd bestraft voor hun acties tijdens de race.

“Ik ben dit weekend in Monaco ontelbare keren opgehouden, zowel op een gevaarlijke als ongevaarlijke manier. Wat ik niet begrijp, is dat wij als team 25.000 euro boete hebben gekregen toen ik iemand hinderde. Daar was ik schuldig aan en ik heb me verontschuldigd aan Lance, maar ik snap niet waarom andere zaken niet onderzocht worden en anderen voor precies hetzelfde niet beboet worden”, uit Sainz zijn frustraties. “Het kost ons allebei hetzelfde, maar er werd geen actie ondernomen. Het was echter echt hinderen, dus wij willen op dit vlak meer duidelijkheid en consistentie. Zo simpel is het.”

Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto toonde zich teleurgesteld in de straf die zowel het team als Sainz ontvingen. De situatie met Stroll was in zijn ogen niet gevaarlijk en hij stelt dat het team er alles aan heeft gedaan om het te voorkomen. “We weten dat de situatie met het verkeer in Monaco altijd moeilijk is. We hebben ons best gedaan en we vinden dat het hinderen zeker niet gevaarlijk was. We zijn niet blij met de boete, wij denken dat dit niet de juiste keuze was. Als team en coureur vinden wij namelijk dat wij ons best hebben gedaan om dit te allen tijde te voorkomen en op dit vlak geen fouten te maken. We moeten deze beslissingen accepteren, maar dat betekent niet dat we het er ook mee eens zijn.”