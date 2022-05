Sainz gefrustreerd door achterblijver: “Heeft me de zege gekost”

Na een drijfnatte start droogde het snel in de straten van Monaco. Zo snel dat Sainz in één keer van de full wets over kon stappen naar de slicks. Het bleek een tactische misser. Red Bull haalde beide coureurs een ronde later binnen voor vers rubber en Sergio Perez kwam voor de neus van Sainz terug op de baan. De Spanjaard verklaarde dat achteraf door te zeggen dat een achterblijver hem ophield in de ronde dat hij terugkeerde op de baan.

“Het voelt alsof we alles gedaan hebben wat we moesten doen”, aldus Sainz. “We zijn geduldig gebleven op de regenbanden, we hebben de juiste beslissing genomen om over te stappen op slicks. Maar we kwamen in de outlap achter een achterblijver terecht en dat heeft me vandaag de overwinning gekost. Je kunt begrijpen hoe frustrerend dat is, met een normale outlap zou ik vandaag gewonnen hebben. Maar zo werkt deze sport soms.”

De Ferrari-man wist vrij snel dat hij geen intermediates nodig had: “Ik zag halverwege de stint al dat er een droge lijn ontstond en ik wist dat ik naar slicks moest. Het was de juiste beslissing omdat we min of meer aan de leiding van de race lagen. Toen gingen we over op de harde band en dan is de eerste ronde nooit makkelijk, maar ik zat zo’n twaalf bochten achter een langzame achterblijver en dat heeft me een paar seconden gekost. Ik moet er niet te veel over klagen, dit hoort er nu eenmaal bij. Checo had pech in Jeddah, vandaag reed hij een geweldige race. Op een dag zal ook ik geluk hebben.”

Eenmaal op de droge baan zat Sainz dicht achter de Mexicaan toen die het beste van zijn banden al verbruikt had. Perez ging aan de haal met de overwinning omdat Sainz niet tot een aanval kwam. “Ik had zelf ook last van graining”, legt Sainz uit. “Zeker aan de achterkant en dat maakte het lastig om in de tunnel te komen en een inhaalactie te plaatsen. Ik was heel dicht bij een inhaalactie, maar het was aan de binnenkant nog nat. Checo kon laat remmen en als ik dat ook had gedaan, zou ik hem zeker van de baan gereden hebben.”