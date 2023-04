Sainz kritisch op F1-stewards: Consistentie al jaren hot topic

Kort na de tweede herstart van de Grand Prix van Australië raakte Carlos Sainz betrokken bij een incident met Fernando Alonso. De Ferrari-coureur tikte de Spanjaard van Aston Martin in de rondte, die daardoor aanvankelijk ver terugviel. Doordat de herstart ontaarde in chaos, werd de rode vlag opnieuw uitgehangen en werd teruggegrepen op de grid voor de tweede herstart om de startvolgorde voor de derde herstart te bepalen. Zodoende kreeg Alonso zijn derde plek terug en kwam Sainz als vierde over de finish in Melbourne, maar daar beleefde hij geen plezier aan. Hij had tijdens de laatste onderbreking namelijk al vijf seconden tijdstraf gekregen, waardoor hij na de finish terugviel naar de twaalfde positie.

Ferrari besloot vier dagen na de Australische GP om een 'right of review'-procedure te starten in de hoop dat de straf van Sainz teruggedraaid zou worden. Na een digitale meeting met de stewards, die dinsdag om 8.00 uur begon, werd die hoop echter al snel de grond in geboord. Er kwam geen nieuwe inhoudelijke behandeling van de kwestie, omdat de stewards de petitie verworpen wegens een gebrek aan nieuwe en relevante bewijsstukken. Niet lang na het communiceren van dat besluit liet Ferrari al duidelijk blijken dat het besluit van de stewards een teleurstelling was, maar dat er geen vervolgstappen gezet worden. Wel wil de Scuderia graag het gesprek aangaan met de FIA, F1 en andere teams omtrent de eerlijkheid en consistentie qua straffen.

Dinsdagavond heeft ook Sainz van zich laten horen en hij is eveneens teleurgesteld in het besluit van de stewards, zo schrijft hij op social media. "Ik ben heel teleurgesteld dat de FIA ons verzoek tot herziening niet gehonoreerd heeft", trapt hij zijn verklaring af. Net als werkgever Ferrari pleit hij voor meer duidelijkheid omtrent het straffenbeleid van de stewards. "Twee weken later vind ik de straf nog altijd buiten proportie en ik vind dat mijn straf op zijn minst opnieuw bekeken had moeten worden op basis van het bewijs en de argumenten die wij aanvoerden. We moeten blijven samenwerken om bepaalde dingen te verbeteren voor de toekomst. De consistentie en het proces van besluitvorming is nu al vele jaren een hot topic en we moeten in het belang van de sport duidelijker zijn."

Doordat de tijdstraf blijft staan, blijft Sainz twaalfde in de uitslag van de GP van Australië. Desondanks is de coureur uit Madrid nog altijd de best geklasseerde Ferrari-coureur in het kampioenschap. Met 20 punten bezet hij de vijfde plek in de tussenstand, zijn achterstand op leider Max Verstappen bedraagt al 49 punten. Ondanks de nog altijd aanwezige irritatie over zijn straf in Melbourne is de blik van Sainz toch wel richting de toekomst gericht. "Wat in Australië is gebeurd, is nu echt verleden tijd en ik ben voor 100 procent gefocust op de komende race in Baku."

