De Grand Prix van Australië naderde de slotronden toen Kevin Magnussen met zijn Haas VF-23 tegen de muur schoot in bocht 2. Het resultaat was een gehavende bolide en veel rommel op de baan, waarop de race ten tweede maal werd stilgelegd. Het was lang wachten tot de herstart, wat net als de eerste een staande start werd. Met slechts twee ronden te gaan stond er veel op het spel voor de coureurs, wat te merken was aan de hoeveelheid incidenten in slechts drie bochten tijd.

Een van die incidenten vond vooraan plaats. Carlos Sainz begon van de vierde startplek en had zo mooi zicht op een podiumplek, maar zover zou het niet komen. Hij kwam in bocht 1 in aanraking met Fernando Alonso en tikte de Aston Martin in de rondte. Alonso viel veel plekken terug, maar door de vele incidenten werd de rode vlag opnieuw gezwaaid. Het veld moest voor de laatste herstart, in de volgorde van vóór de tweede herstart, aansluiten achter de safety car, om vervolgens zonder in te halen over start/finish te rijden. Dat was voor Sainz slecht nieuws. De stewards hadden hem namelijk als schuldige aangewezen en kreeg zodoende een tijdstraf van vijf seconden. Zo kwam hij wel als vierde over de streep, maar werd hij slechts twaalfde. Tot ongenoegen van de Spanjaard, die de stewards opriep om eerst het gesprek met hem aan te gaan.

Voor Ferrari was het reden genoeg om de mogelijkheden te bekijken om deze straf terug te laten draaien en op 6 april, vier dagen na de race in Melbourne, diende het officieel een 'right of review' in bij de FIA. Ferrari moest voor dit proces 'nieuw en significant' bewijs aanleveren aan de FIA, die het vervolgens zou bestuderen en beoordelen of er inderdaad sprake was van nieuw en significant bewijs dat het besluit van de stewards teruggedraaid zou moeten worden. Op 14 april liet het bestuursorgaan weten dat de zaak op 18 april om 08.00 uur middels een videovergadering zou worden afgehandeld, waarbij Sainz en teamvertegenwoordigers aanwezig moesten zijn. Namens Ferrari waren teambaas Frederic Vasseur, sportief directeur Laurent Mekies en Sainz aanwezig bij de videovergadering.

Die videovergadering verliep niet zoals Ferrari gehoopt had. De poging van de Scuderia om de straf terug te draaien viel al in het water bij de eerste stap van het proces, het aanleveren van dat nieuwe en significante bewijs. De stewards oordeelden dat dit niet het geval was, waarop het right of review meteen gesloten werd. Als de stewards hadden geoordeeld dat er wel genoeg nieuw en significant bewijs was geweest, hadden ze de zaak inhoudelijk opnieuw beoordeeld. Het terugdraaien van de straf was ook in dat geval geen garantie.

Waarom de FIA oordeelde dat er geen nieuw bewijs was

In document 59 laat de FIA weten dat Ferrari in haar optiek geen nieuw of significant bewijs heeft aangeleverd. De stewards leggen uit dat zij de tijdstraf uitdeelden omdat Sainz genoeg ruimte had om actie te ondernemen om contact te vermijden, maar uiteindelijk niet genoeg deed om het te voorkomen. Ze benadrukken daarbij wel dat er normaliter milder omgegaan wordt bij incidenten bij de start van de race, met name in de eerste bocht. Toch was hij op basis van Bijlage L, Hoofdstuk IV, Artikel 2.d van het sportieve reglement van de FIA de duidelijke schuldige in dit incident, aldus de stewards.

In de petitie van Ferrari stonden drie punten die op het moment van het besluit niet beschikbaar waren voor de FIA. Het team leverde de telemetrie van Sainz aan, evenals zijn verklaring en de verklaringen van andere coureurs over de baanomstandigheden en de koude banden.

Ferrari wees daarbij naar Sahara Force India als precedent dat werd geschept voor het aanvragen van zo'n right of review. Toen waren verklaringen van coureurs en telemetrie voldoende om gezien te worden als nieuw en significant bewijs. Maar, zo maken de stewards meteen duidelijk, dat ging toen om een heel andere kwestie waarbij de coureur pas na de race gesproken werd omdat de stewards tijdens de race nog niet konden oordelen wie er schuldig was. Dat was in Melbourne, zo stellen de stewards, wél het geval. "We achtten het onnodig om van Sainz of een andere coureur te horen om te besluiten dat hij volledig schuldig was aan het incident", zeggen de stewards. "Dat is een beslissing die wij, en andere stewardpanels, routinematig nemen en aangemoedigd worden te nemen, wanneer de oorzaak van de crash duidelijk is en het nodig is om zo snel mogelijk een tijdstraf uit te delen."

De stewards hebben zich over de drie punten van Ferrari gebogen en deze allen, met een eigen uitleg, naar de prullenbak verwezen omdat het niet gezien werd als nieuw en significant bewijs.

Telemetrie

De telemetrie, zo oordelen de stewards, op zich is 'niet een significant en relevant nieuw element' om te bepalen wie er schuldig was aan het incident. De stewards hebben toegang tot veel telemetrie van de teams en bevond zich ook in de positie om die data te gebruiken. De telemetriegegevens van Ferrari zijn 'in het beste geval dubbelzinnig en hebben naar onze mening Sainz niet vrijgesproken, maar heeft het in feite ons besluit dat hij volledig schuldig was aan de crash bevestigd'. "Hij zegt dat hij harder remde maar de auto niet tot stilstand kon brengen vanwege koude banden. Hij verklaart verder dat een trage formatieronde bijdroeg aan de koude banden."

De stewards plaatsen daar twee kanttekeningen bij. "Ten eerste, als dat al waar is, is het tonen van telemetrie van zijn rempunt geen significant nieuw element binnen Artikel 14. Ten tweede waren de baanomstandigheden en de banden iets waar alle deelnemers rekening mee moesten houden en zich aan moesten aanpassen. Door te proberen laat te remmen in de strijd met Gasly, nam hij het risico dat hij als coureur de controle over zijn auto zou verliezen. In dit geval werd dat risico bewaarheid, met als gevolg een incident, gevolgd door een straf."

Verklaringen van Sainz

Ook de schriftelijke verklaringen van Sainz bestempelt de FIA als 'geen nieuw significant en relevant element' dat vereist is om te bepalen wie er schuldig was aan het incident. "Ten eerste, als wij hadden gedacht dat hiervoor een verklaring van Sainz nodig hadden om de gebeurtenis te analyseren, zouden we hem na de race op het matje hebben geroepen", laten de stewards weten.

"In zijn verklaring staat in essentie hoe slecht de grip was (we hebben hierboven behandeld waarom dat niet een voldoende excuus is) en hoe de zon in zijn ogen scheen. Maar logica zou zeggen dat de positie van de zon ook invloed zou hebben gehad op andere coureurs. Het is geen gerechtvaardigde reden om een straf voor een incident te vermijden. De getuigenverklaring is dus ook geen nieuw element."

Verklaringen van andere coureurs

Dat Fernando Alonso het na de race voor Sainz opnam was, net als de verklaring van de Ferrari-coureur zelf of de verklaringen van coureurs over het lage gripniveau of de koude banden, voor de FIA niet genoeg om de zaak te herzien. "De verklaringen van de andere coureurs zijn geen nieuwe, significante en relevante elementen die vereist zijn om tot een beslissing te komen over het incident", schrijven de stewards. Geen van die verklaringen, leggen ze uit, bevatten namelijk ook geen nieuwe of significante versies van het incident.

"Dit waren allemaal verslagen van verklaringen van de coureurs, die zij aan de media hadden gegeven. Deze werden gepresenteerd om hun standpunt te bevestigen dat het gripniveau laag was en dat de banden koud waren. Nogmaals, hoewel deze verklaringen werden afgelegd na onze beslissing, en dus niet aanwezig konden zijn toen wij de beslissing namen, was niets in die opmerkingen significant of relevant voor onze overwegingen. Dit voldoet evenmin aan de vereisten van Artikel 14."

Met het verwerpen van alle drie de punten zagen de stewards maar één mogelijkheid: "We hebben het protest derhalve afgewezen." Zo blijft het resultaat van de Grand Prix van Australië staan, met Sainz als twaalfde. Ferrari heeft teleurgesteld gereageerd op dit besluit en is voornemens om de processen te bespreken met de FIA en de overige negen teams met als doel de sport te verbeteren en 'het hoogste niveau van eerlijkheid en consistentie, dat onze sport verdient, te garanderen'.