Carlos Sainz werd tijdens de Australische GP van ruim twee weken geleden op de bon geslingerd voor een incident tijdens de herstart na de tweede code rood van de race. De Spanjaard van Ferrari kwam daarbij in aanraking met landgenoot Fernando Alonso, die daardoor ver terugviel. Kort daarna werd de rode vlag voor de derde keer gezwaaid, waarna de stewards al snel een tijdstraf van vijf seconden uitdeelden aan Sainz. Daarna besloot de wedstrijdleiding om terug te grijpen naar de startvolgorde van de tweede herstart, waardoor Alonso zijn derde plek terugkreeg en Sainz de race als vierde zou hervatten. Die positie behield hij tot de finish, waarna zijn tijdstraf hem uiteindelijk terugwierp naar de twaalfde positie.

In de week na afloop van de race in Melbourne besloot Ferrari om een verzoek tot herziening van de straf in te dienen bij de FIA. Daarvoor verzamelde de Scuderia nieuw bewijsmateriaal, dat tegelijk met het verzoek werd ingediend. Dinsdag moesten Sainz, teambaas Frederic Vasseur en sportief directeur Laurent Mekies zich in een digitale meeting met de stewards van de Australische GP melden om tekst en uitleg te geven. Daarna hakten de stewards al snel een knoop door: zij verwierpen de petitie van Ferrari om iets aan de straf te doen, omdat de Italiaanse renstal geen relevante, significante nieuwe elementen heeft aangedragen die het heropenen van het onderzoek nodig maken.

Het besluit van de stewards zorgt vanzelfsprekend voor teleurstelling in Maranello, zo laat Ferrari weten met een korte verklaring op social media. "We accepteren het besluit van de FIA om ons geen right of review toe te kennen met betrekking tot de straf die Carlos Sainz kreeg tijdens de Grand Prix van Australië", trapt de renstal af. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld en we dachten dat we voldoende significante en nieuwe elementen hadden ingediend bij de FIA om opnieuw naar het besluit te kijken, zeker in de context van de omstandigheden op dat moment en de meerdere incidenten die plaatsvonden tijdens laatste herstart."

Wat betreft de straf van Sainz in Melbourne laat Ferrari het erbij zitten, wat betekent dat de coureur uit Madrid twaalfde blijft in de uitslag van de GP van Australië. Wel wil het team in gesprek met de andere teams, F1 en de FIA om de consistentie in de besluitvorming van de stewards te verbeteren. "Desondanks respecteren we het proces en het besluit van de FIA. We kijken er nu naar om bredere discussies te starten met de FIA, F1 en alle teams met het doel om het toezicht op onze sport verder te verbeteren, om zo het hoogste niveau van eerlijkheid en consistentie, dat onze sport verdient, te garanderen."