Felipe Massa mocht zich in 2008 kort wereldkampioen noemen, totdat Lewis Hamilton in de laatste bocht voorbij ging aan Timo Glock. Daardoor werd de Brit met één punt verschil de F1-kampioen van dat jaar. Daarmee leek dat boek afgesloten, maar dit jaar werd het nieuw leven ingeblazen door opvallende uitspraken van Bernie Ecclestone, die destijds nog de baas van de Formule 1 was. De inmiddels 92-jarige Brit gaf in een interview met F1-Insider aan dat hij en Max Mosley, toenmalig FIA-president, al tijdens het seizoen 2008 geïnformeerd waren over wat er in Singapore was voorgevallen. Daar zette Nelson Piquet junior namelijk opzettelijk zijn Renault in de muur om daarmee teamgenoot Fernando Alonso de perfecte kans te geven om de race te winnen - wat ook gebeurde.

Het voorval zou bekendstaan als Crashgate en zou leiden tot een schorsing voor Renault-teambaas Flavio Briatore en topengineer Pat Symonds. "Piquet junior had zijn vader Nelson verteld dat het team hem had gevraagd om op een bepaald punt te crashen, zodat hij teamgenoot Alonso kon helpen met een safety car-fase", vertelde Ecclestone, die Piquet in eerste instantie wist te overtuigen om de noodklok niet te luiden. "We besloten om op dat moment niets te doen. We wilden de sport beschermen en behoeden voor een enorm schandaal."

"Toentertijd was er een regel dat er niet meer aan de uitslag van het wereldkampioenschap gekomen mocht worden na het uitreiken van de FIA-awards", voegde Ecclestone toe. "Hamilton kreeg daarom de WK-trofee en alles was in orde. We hadden toen genoeg informatie om de zaak te onderzoeken. Volgens de statuten hadden we de uitslag in Singapore onder deze omstandigheden moeten schrappen, waardoor deze niet mee zou tellen voor het kampioenschap. Dan was niet Lewis Hamilton, maar Felipe Massa kampioen geworden."

Ecclestone herinnert uitspraken niet

Die uitspraken waren eerder dit jaar aanleiding voor Massa om de mogelijkheden te onderzoeken om juridische stappen te ondernemen tegen de uitslag van het seizoen 2008. Donderdag werd bekend dat Massa de eerste stap heeft gezet: zijn advocaten hebben de betrokken partijen een brief gestuurd, de zogenaamde Letter before claim die vereist is voordat de gerechtelijke procedure begint. Volgens zijn advocaten is Massa het slachtoffer geworden van een samenzwering tussen de FIA en de Formule 1.

Een frappante ontwikkeling in deze zaak is dat Ecclestone in een korte reactie aan persbureau Reuters heeft laten weten dat hij zich zijn uitspraken van eerder dit jaar niet meer kan herinneren. "Ik kan me hier eerlijk gezegd niks van herinneren", zegt de Brit. "Ik kan me niet herinneren dat ik het interview heb gegeven." Ecclestone geeft bovendien aan dat noch Massa noch zijn advocaten hem hebben benaderd met de vraag wat er mogelijk gezegd zou zijn bij dat interview. Een woordvoerder van de FIA laat weten dat zij de 'correspondentie' van Massa's vertegenwoordigers hebben ontvangen. "De zaak wordt onderzocht en we geven op dit moment geen commentaar."