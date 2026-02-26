Ecclestone deelt kritiek Verstappen en waarschuwt Formule 1
Bernie Ecclestone uit stevige kritiek op het F1-reglement van 2026. Hij vreest dat energiemanagement belangrijker wordt dan puur rijtalent en dat fans afhaken.
Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
De Formule 1 van de toekomst is nog niet begonnen en zorgt nu al voor verdeeldheid. De grootste reglementswijziging in jaren is voer voor discussie. Voorstanders vragen om geduld, terwijl tegenstanders vinden dat de sport wegdrijft van zijn kernwaarden.
Het reglement van 2026 verandert niet alleen het chassis met actieve aerodynamica, lichtere auto's en dunnere banden, maar vooral de krachtbron. Die zal voor de helft uit verbranding en voor de helft uit elektrische energie bestaan. Dat betekent energiemanagement, zuinig rijden, strategisch opladen en momenten waarop een coureur niet constant op de limiet kan rijden.
Bernie Ecclestone heeft de ophef rond de wintertests vanaf de zijlijn bevolgd en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. De inmiddels 95-jarige Engelsman gelooft niet in het optimistische verhaal rond het nieuwe reglement. "Het DNA van deze sport is dat het een wereldkampioenschap voor coureurs is en niet voor ingenieurs", verklaarde Ecclestone tegenover het Duitse Sport.de.
Het echte gevaar, volgens Ecclestone
Ecclestone zit met die stellingname op één lijn met coureurs als Max Verstappen. De Nederlander sprak over een rijbeleving die dichter bij de Formule E ligt dan bij de traditionele F1. Volgens hem past het verplicht liften en managen van energie niet binnen de filosofie van de koningsklasse. Ecclestone is het daar volledig mee eens: "De Formule 1 concurreert nu meer met de Formule E."
Vanuit de FIA en verschillende hoeken van de paddock klinkt juist dat het nieuwe reglement slimme coureurs als Verstappen en Fernando Alonso in de kaart kan spelen. Rijders die een race kunnen lezen en complexe situaties maximaliseren.
Ecclestone ziet dat anders. In zijn analyse kan het eerste jaar van de nieuwe cyclus enorme verschillen tussen teams blootleggen. "De techniek, de ontwikkeling van energiesoftware, de integratie tussen motor en chassis – het kan grotere verschillen creëren dan ooit. En wanneer technologie de kloof vergroot, verschuift de coureur naar de achtergrond." En dat is precies waar volgens Ecclestone het echte risico zit. "Het gevaar is dat we fans verliezen. Ik hoop oprecht dat ik ongelijk heb."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Succesvol debuut René Lammers: "Moeten dit herhalen om mee te doen voor titel"
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?
Ecclestone deelt kritiek Verstappen en waarschuwt Formule 1
Interview: Rinus VeeKay begint strijdvaardig aan IndyCar-seizoen 2026: "Betere kans dan ooit tevoren"
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties