Formule 1

Ecclestone deelt kritiek Verstappen en waarschuwt Formule 1

Bernie Ecclestone uit stevige kritiek op het F1-reglement van 2026. Hij vreest dat energiemanagement belangrijker wordt dan puur rijtalent en dat fans afhaken.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Bernie Ecclestone

Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

De Formule 1 van de toekomst is nog niet begonnen en zorgt nu al voor verdeeldheid. De grootste reglementswijziging in jaren is voer voor discussie. Voorstanders vragen om geduld, terwijl tegenstanders vinden dat de sport wegdrijft van zijn kernwaarden.  

Lees ook:

Het reglement van 2026 verandert niet alleen het chassis met actieve aerodynamica, lichtere auto's en dunnere banden, maar vooral de krachtbron. Die zal voor de helft uit verbranding en voor de helft uit elektrische energie bestaan. Dat betekent energiemanagement, zuinig rijden, strategisch opladen en momenten waarop een coureur niet constant op de limiet kan rijden.

Bernie Ecclestone heeft de ophef rond de wintertests vanaf de zijlijn bevolgd en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. De inmiddels 95-jarige Engelsman gelooft niet in het optimistische verhaal rond het nieuwe reglement. "Het DNA van deze sport is dat het een wereldkampioenschap voor coureurs is en niet voor ingenieurs", verklaarde Ecclestone tegenover het Duitse Sport.de.

Het echte gevaar, volgens Ecclestone

Ecclestone zit met die stellingname op één lijn met coureurs als Max Verstappen. De Nederlander sprak over een rijbeleving die dichter bij de Formule E ligt dan bij de traditionele F1. Volgens hem past het verplicht liften en managen van energie niet binnen de filosofie van de koningsklasse. Ecclestone is het daar volledig mee eens: "De Formule 1 concurreert nu meer met de Formule E."

Lees ook:

Vanuit de FIA en verschillende hoeken van de paddock klinkt juist dat het nieuwe reglement slimme coureurs als Verstappen en Fernando Alonso in de kaart kan spelen. Rijders die een race kunnen lezen en complexe situaties maximaliseren.

Ecclestone ziet dat anders. In zijn analyse kan het eerste jaar van de nieuwe cyclus enorme verschillen tussen teams blootleggen. "De techniek, de ontwikkeling van energiesoftware, de integratie tussen motor en chassis – het kan grotere verschillen creëren dan ooit. En wanneer technologie de kloof vergroot, verschuift de coureur naar de achtergrond." En dat is precies waar volgens Ecclestone het echte risico zit. "Het gevaar is dat we fans verliezen. Ik hoop oprecht dat ik ongelijk heb."

