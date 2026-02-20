Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Stefano Domenicali begrijpt de onrust rond de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 niet en roept fans en teams op "kalm te blijven." De ingrijpende reglementswijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd hebben de afgelopen weken veel stof doen opwaaien.

De regels draaien om een veel krachtigere elektrische motor en het gebruik van duurzame brandstoffen, een koers die nieuwe fabrikanten als Audi, General Motors (Cadillac) en Ford aantrok en Honda ervan overtuigde om terug te keren in de sport. Toch zorgt de bijna 50/50-verdeling tussen elektrische en verbrandingsenergie voor hoofdbrekens. Tijdens de wintertest in Bahrein bleek dat auto’s niet genoeg energie hadden om een volledige ronde voluit te rijden.

Verschillende coureurs, onder wie Max Verstappen, uitten hun ongenoegen over de extreme energieterugwinning, al kregen de lichtere en kleinere auto’s zelf grotendeels positieve reacties. Ook zijn er zorgen over veiligheid door grote snelheidsverschillen en over een mogelijk gebrek aan inhaalacties doordat er minder energie beschikbaar is op rechte stukken. Die uitdagingen zouden nog groter kunnen worden op circuits als Albert Park in Melbourne, waar het seizoen 2026 begint.

Hoewel autosportfederatie FIA - die de regels opstelt - en Formule 1-organisatie FOM aanpassingen niet uitsluiten, wil FOM-baas Domenicali geen overhaaste conclusies trekken voordat er ook maar één Grand Prix is gereden. "Ik voel die angst niet. We moeten kalm blijven", zei hij in Bahrein tegen de verzamelde media, waaronder Motorsport.com. "Bij nieuwe regels is er altijd twijfel en wordt snel gedacht dat alles verkeerd is."

"In de F1 Commission hebben we een open discussie gevoerd over mogelijke oplossingen voor het energieprobleem", vervolgde de Italiaan. "Er komt vóór de seizoensstart nog een vergadering om overreacties te voorkomen. We zijn aan een nieuwe reis begonnen, dus we moeten rustig blijven. Volgens Domenicali is er binnen de FIA en bij de teams een open houding om snel in te grijpen als dat nodig blijkt. "Als er iets nuttigs is dat direct kan worden ingevoerd, dan zie ik een constructieve aanpak van zowel de FIA als de teams."

Andrea Kimi Antonelli in de Mercedes W17. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De oud-teambaas van Ferrari gelooft bovendien niet dat het spektakel of het aantal inhaalacties zal lijden onder de nieuwe regels. Hij nam in Bahrein zelf een kijkje langs de baan. "Ik begrijp niet waar al die paniek vandaan komt. Er komt geweldige actie", zag hij. "Ik wil de fans geruststellen: het blijft een ongelooflijk spektakel. Ik stond langs de baan en zag geen verschil in snelheid of beleving. Misschien horen de meest fanatieke fans subtiele verschillen in geluid, maar 99,9 procent van het publiek merkt dat niet. We moeten positief blijven. En als iets moet worden aangepast, dan hebben we de tijd en de middelen om dat als systeem samen te doen."