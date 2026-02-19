Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"

Lando Norris vergeleek de nieuwe generatie F1-auto's twee weken geleden nog met Formule 2-machines. Op de vraag of dat een goede of slechte kwalificatie was, wilde hij niet ingaan, maar wat bleef hangen was dat de wereldkampioen niet per se ontevreden was met hoe de auto's aanvoelden.

Die opmerking bracht Max Verstappen er woensdag in de Nederlandse mediasessie toe om de coureurs onder te verdelen in twee kampen: "een klein easy-up-tentje" waarin een paar coureurs kamperen die het prima vinden en de rest van het veld dat niets in de auto's ziet, "in een hele grote tent." Tijdens een mediasessie in Bahrein werd Norris geconfronteerd met de woorden van Verstappen. Hij reageerde met een glimlach. "Er is niets mis met een kleine tent", zei de coureur van McLaren.

Toch maakte hij meteen duidelijk dat zijn eerdere woorden niet bedoeld waren als tegenreactie of als kritiek op collega’s die de nieuwe auto's maar niets vinden. "Ik wilde gewoon zeggen wat ik voelde en zien wat de reacties waren", legde hij uit. Het leverde volgens hem een leuke week op, met veel commentaar en interpretaties vanuit verschillende hoeken van de paddock.

"Geniet nog steeds van mijn werk"

Inhoudelijk blijkt Norris dichter bij Verstappen te staan dan aanvankelijk werd aangenomen. Een van de grote kritiekpunten van de Red Bull-coureur is de grote rol van energiebeheer en -terugwinning in het nieuwe reglement. Waar de focus voorheen lag op het maximaal benutten van de auto, verschuift die nu steeds meer naar het managen van systemen. "Het is minder de vraag hoe je als coureur alles uit de auto haalt, en meer hoe je de batterij optimaal laat werken", sloot Norris zich bij Verstappen aan.

Lando Norris en Max Verstappen zijn het op grote lijnen eens over de nieuwe generatie F1-auto's. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook qua uitstraling en rijgevoel ziet hij achteruitgang. Dat betekent echter niet dat hij zijn plezier in de sport is kwijgeraakt. Norris liet weten dat hij nog steeds geniet van zijn werk en geen moment twijfelt aan zijn carrièrekeuze. "Ik ga mijn baan niet inruilen voor iets anders. Ik heb nog steeds plezier en het blijft het werk waar ik van houd."

Tot slot benadrukte Norris dat het nog te vroeg is om de nieuwe generatie auto's nu meteen af te schrijven. Samen met de FIA en de Formule 1-organisatie wordt volgens Norris hard gewerkt aan verbeteringen. "Het doel is om de auto's weer dichter bij de puurste vorm van racen te brengen."