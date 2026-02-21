Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso
Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard denkt dat op gevoel rijdende coureurs als Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen moeite zullen hebben met de nieuwe reglementen.
Foto door: Greg Baker - AFP - Getty Images
De nieuwe regels in de Formule 1 introduceren een bijna 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, kleinere en lichtere auto’s en actieve aerodynamica op voor- en achtervleugel ter vervanging van DRS. Vooral het toegenomen energiebeheer zorgt voor discussie in de paddock. Zo noemde Max Verstappen de nieuwe generatie auto’s eerder al "Formule E op steroïden."
Volgens David Coulthard ligt de kern van het probleem bij het managen van de complexe systemen. "En daar ligt volgens mij het probleem voor hen [Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Verstappen]", zei hij in de Up To Speed-podcast. "Als coureur wil je op instinct rijden en het maximale uit de auto halen. Nu moeten ze bijna mechanisch denken en constant aanpassingen maken. Dat voelt niet natuurlijk en beloont niet per se de beste pure rijder. Ze willen gewoon puur racen, van start tot finish voluit."
Lewis Hamilton en Max Verstappen rijden vooral op instinct. Gaan zij het moeilijk krijgen komend seizoen?
Foto door: Steven Tee / Motorsport Images
Voormalig W Series-coureur en Sky Sports F1-presentatrice Naomi Schiff benadrukte dat reglementswijzigingen altijd weerstand oproepen, maar ook kansen bieden. "Ja, er is nu veel kritiek en er moeten waarschijnlijk nog zaken worden opgelost", zei Schiff. "Maar elke grote reglementswijziging biedt ook een enorme kans. Denk aan 2009, toen Brawn iedereen verraste. In 2014 begon het Mercedes-tijdperk. In 2022 begreep Red Bull het grondeffect het beste. De vraag is nu: wie gaat deze nieuwe cyclus domineren?"
Volgens Coulthard zal vooral blijken welke teams en coureurs het beste omgaan met de extra complexiteit. Voor instinctieve racers kan dat wennen zijn – maar in de Formule 1 draait het uiteindelijk altijd om aanpassingsvermogen.
