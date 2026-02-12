Max Verstappen wilde nieuwe F1-auto liever niet in simulator testen: "Dit is Formule E"

Aan het eind van de tweede testdag in Bahrein heeft Max Verstappen zijn eerlijke mening over het nieuwe reglement in de Formule 1 gedeeld– en dat beeld stemt hem bepaald niet tevreden. Verstappen stak van wal in de Engelse mediasessie, waarin hij het onder meer van “anti-racing” en “Formule E op steroïden” sprak.

2026-auto liever niet in de simulator testen

In de Nederlandse mediasessie die volgde, ging hij nog een stuk verder, onder meer door te onthullen dat hij het dermate vervelend vindt aanvoelen, dat hij vorig jaar niet eens langer de 2026-auto in de simulator wilde testen. “Het gevoel is een beetje hetzelfde als in de simulator. Soms voelt iets in de simulator wat beter of slechter aan, maar ditmaal was het eigenlijk hetzelfde. Ik moet zeggen: bij Red Bull hadden ze dat wel heel snel goed voor elkaar met die simulator. Dus ik wist al heel snel dat ik daar eigenlijk niet heel veel in moest zitten!”

Alhoewel dat laatste met een lach werd gezegd, maakt Verstappen na een vraag van Motorsport.com duidelijk het wel degelijk serieus te menen. “Vorig jaar heb ik op een gegeven moment bewust gezegd dat ik het niet langer wilde rijden in de simulator, dit [reglement]. Het voelde zo slecht aan in verhouding met vorig jaar, dus ik dacht: ‘weet je wat, ik ga me nog lekker op vorig jaar concentreren, met die auto in de sim, en dan zien we het dit jaar wel’. Het is gewoon niet goed.”

Opgemerkt dat hij de grondeffectauto’s van vorig jaar ook wel eens heeft vervloekt, reageert Verstappen: “Ja, maar dat was nog wel tien keer beter dan dit.” De pijnpunten zijn er volgens Verstappen talrijk. “Om te beginnen dat je heel inefficiënt bent op de rechte stukken qua energie. Op dit circuit valt het nog redelijk mee, maar we gaan ook naar circuits waar het echt drama wordt. En dan ook gewoon het hele gevoel in de auto qua grip en hoe je moet rijden, dat is gewoon niet leuk.”

“Sorry hoor, maar dit hoort in de Formule E thuis”

Het voelt onnatuurlijk. Zo heeft George Russell uitgelegd dat coureurs tactisch moeten rijden. De snelste manier door een bocht is niet langer het beste voor de algehele rondetijd. Zo kun je twee tienden winnen in een bocht, maar doordat je minder energie terugwint, dan drie tienden verliezen op rechte stukken.

“Ja, ongeveer wel. En dat slaat toch nergens op? In bepaalde bochten en op bepaalde circuits kun je er beter iets langzamer doorheen gaan om dan meer energie terug te winnen voor het rechte stuk. Ja, sorry hoor, maar dat hoort thuis in de Formule E.”

Het geheel maakt Verstappen allerminst enthousiast voor een langer verblijf in de Formule 1. “Kijk, we racen nog altijd in de Formule 1 en dat is natuurlijk heel mooi. Maar als je alles al hebt gewonnen en bereikt, dan hoeft het eigenlijk niet meer. Er zijn nog heel veel andere leuke dingen die je kunt doen. En dat ga ik ook zeker doen, misschien dit jaar al en ook de komende jaren. Dus dit helpt zeker niet mee om nog heel lang door te gaan.”

Dat laatste zou geen goed nieuws zijn voor Nederlandse F1-fans, maar Verstappen reageert met een lach: “Dan race ik wel toch ergens anders! Dan kunnen we daar een leuke barbecue houden en misschien een feesttent naast de baan opzetten!” Het betekent dat Verstappen zijn focus al iets meer op de GT3 heeft liggen. “Vooral als de auto niet leuk is om te besturen, dan ben ik met andere dingen bezig. Druk om de GT3-auto goed voor elkaar te krijgen, ik ben daar vanmorgen ook nog mee bezig geweest.”

“Sommige mensen zijn niet blij met mijn uitspraken”

Verstappen zegt zich er niet druk over te maken – of zijn toekomst in de Formule 1 of elders ligt – maar voor FIA en FOM zou dat anders kunnen zijn. “Ik denk dat ze misschien niet helemaal door hadden hoe slecht het zou zijn, maar ja, we gaan het zien. Maar zoals ik al zei, dit circuit valt nog redelijk mee. Als je naar Melbourne gaat, daar zie je pas echt hoeveel je afbouwt op een recht stuk.”

Verstappen is de eerste F1-coureur die zo openhartig is in zijn mening over het reglement. Hij stelt dat niet iedereen dat evenzeer kan waarderen, maar dat hij vooral zijn eerlijke mening wil delen. “Ja, er zullen een paar mensen natuurlijk niet blij zijn met mijn uitlatingen. Maar uiteindelijk maakt me dat eigenlijk ook niet zo veel uit. Want ik heb ook niet de regels gemaakt, dus ze moeten niet boos op mij zijn voor iets wat ik zelf niet heb gecreëerd.”