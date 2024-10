Na een pauze van vier weken begint de Formule 1 aan de laatste reeks races. F1 werkt in acht weken tijd zes Grands Prix af. Het weekend in Austin trapt de drukke periode af en dat belooft een heel belangrijk weekend te worden. De race op het Circuit of the Americas wordt gezien als normaliter het laatste moment om updates mee te nemen.

Logistiek gezien is het logisch om naar Austin af te reizen met updates. Na de race op Amerikaanse bodem reist het circus naar Mexico en Brazilië voor een triple-header en dan is het lastiger om nieuwe onderdelen mee te nemen. Na deze drie-op-een-rij volgen races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi en de verwachting is dat daar weinig noviteiten op de auto's komen. Alleen in Vegas kan er een aangepaste vleugel komen voor het low downforce-circuit, maar de verwachting is dat de meeste renstallen vleugels die gebruikt zijn in Monza en Baku zullen monteren.

Dat zorgt ervoor dat de updates in Austin van groot belang zijn voor de laatste zes races. Het is dan wel een sprintweekend - met maar één vrije training om het een en ander te proberen - maar dat is voor de teams geen probleem. "We zijn al grotendeels bezig met de auto voor volgend jaar. Nu houden we ons bezig met een paar kleine upgrades", vertelt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. "Ik denk dat dit voor de meeste teams de laatste zijn. Dat geldt in ieder geval voor ons, maar ik denk dat dit voor de anderen ook zo zal zijn. De laatste vier, vijf, zes races was het al heel close en dat gaat de rest van het seizoen net zo zijn. Dat zorgt ervoor dat elk detail het verschil maakt."

Ook bij Red Bull Racing verwachten ze wat veranderingen aan de auto's: "Austin is een natuurlijk moment voor de teams om wat nieuws mee te nemen. Ferrari komt met wat groots en ik verwacht dat McLaren en Mercedes ook het nodige meenemen", aldus teambaas Christian Horner.

Wat kan Red Bull?

Over Red Bull gesproken: het zal interessant worden om te zien wat het klaarspeelt in Texas. McLaren heeft de overhand, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Max Verstappen werd dan wel in Singapore op 21 seconden tweede achter de dominante Lando Norris, maar dat was wel op een circuit waar de Oostenrijkse renstal het de laatste jaren enorm lastig had. COTA zal meer laten zien of Red Bull de zaken weer op orde heeft.

Austin is eveneens een goede graadmeter voor de laatste races van het seizoen. Alleen Las Vegas is een uitschieter, de rest lijkt aardig op hoe het circuit in de Verenigde Staten erbij ligt. "We kijken naar hoe we kunnen voortbouwen op de lessen die we hebben geleerd over hoe we de balans tussen beide assen moeten regelen", stelt Horner. "Het [COTA] is een totaal andere uitdaging met de snelle, vloeiende bochten. Ze hebben ook het circuit van een nieuwe asfaltlaag voorzien, dat is ook een variabele waar we rekening mee moeten houden. Het is ook een sprintweekend, dus je moet sterk aan het weekend beginnen. Het hele team werkt heel hard om de problemen te zien, aan te pakken en in Austin met oplossingen te komen."

En Ferrari dan?

De grootste vraag is misschien wel hoe Ferrari ervoor staat. De focus ligt dan wel op het gevecht tussen McLaren en Red Bull, maar met 34 punten achterstand op Red Bull doet Ferrari ook nog mee voor het constructeurskampioenschap. De formatie uit Maranello heeft het dit seizoen erg lastig op reguliere circuits met het gehobbel van de SF-24, maar het team gelooft dat de oplossing daarvoor is gevonden. Een echte test heeft nog niet kunnen plaatsvinden, want Monza, Baku en Singapore zijn atypische circuits. Carlos Sainz en Charles Leclerc krijgen in Austin dus voor het eerst de kans om te zien of het team echt oplossingen heeft gevonden, of dat het de plank misslaat. "We hebben getallen gezien en weten wat we kunnen verwachten, maar we hebben nog geen definitief antwoord of we dichter bij McLaren en Red Bull komen", verklaarde Leclerc eerder.

Sainz is wat terughoudender. "Ik heb het idee dat de meeste teams een upgrade in de pijplijn hebben, dus ik denk dat we wat schommelingen in de performance gaan zien. Tegelijkertijd hebben we dit jaar upgrades gezien die niet werkten", verklaart de Spanjaard. "Het zal dus niet altijd vertaald worden in een snellere rondetijd. Dat is bij ons, Red Bull en Mercedes gebeurd. Alleen McLaren heeft dat niet. We moeten kijken of het [de update] een verschil maakt in Austin en Brazilië, maar normaal gesproken is Vegas onze volgende kans."