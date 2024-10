Het laatste kwart van het F1-seizoen 2024 wordt afgetrapt met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Nog zes raceweekenden en dan is duidelijk waar alle teams en coureurs zijn geëindigd na een slopend seizoen van 24 races. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er echter nog genoeg duels om naar uit te kijken nu de Formule 1 toewerkt naar de seizoensfinale in Abu Dhabi. Niet alleen bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs is zeker nog niks beslist. Max Verstappen en Lando Norris zijn de favorieten voor de titel terwijl McLaren voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel kan veroveren en laat dat nou voor de teams ook de interessantste titel zijn, aangezien deze titel geld in het laatje brengt.

Naast die twee kampioenschappen strijden andere teams en coureurs ook nog volop met elkaar, zowel om de eer als om het geld. Om maar even aan te geven: het verschil tussen de negende en tiende plaats in het constructeurskampioenschap bedraagt zo'n 10 miljoen dollar. Dat kan dus ook het verschil maken tussen het budgetplafond volledig kunnen benutten, of er net onder moeten werken. Het kan ook geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur of iets nauwkeurigere simulaties . Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos. Daarom zijn die posities in het kampioenschap zo belangrijk voor de teams. Hoger eindigen heeft ook nadelen: hoe hoger je eindigt, hoe minder windtunneltijd je krijgt voor het komende seizoen. Op verschillende niveaus zullen de F1-teams zich de komende zes raceweekenden bezig houden met deze beloningen.

De strijd om de eerste en tweede plaats

Kandidaten: McLaren, Red Bull, Ferrari

Lange tijd ging Red Bull Racing aan de leiding van het constructeurskampioenschap, maar door de opmars van McLaren en de balansproblemen waar het zelf mee kampte, slonk de voorsprong. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Oscar Piastri de zege opeiste, nam McLaren de leiding over en sinds de Grand Prix van Singapore bedraagt de voorsprong op Red Bull 41 punten. Zolang Red Bull haar vorm van begin dit seizoen niet hervindt, heeft het er ook alle schijn van dat McLaren die voorsprong alleen maar zal uitbreiden. Het wordt een pittige uitdaging voor de Oostenrijkse renstal om de leiding te heroveren, al is dat zeker niet onoverkomelijk.

Daarnaast zullen beide teams ook ergens rekening moeten houden met Ferrari, dat momenteel de derde plaats bezet. Zij zitten slechts 34 punten achter Red Bull en kunnen dus zomaar profiteren van malheur bij die twee teams. Het nadeel voor Ferrari is dat, net als bij Red Bull, de prestaties nog altijd lijken te schommelen. Red Bull lijkt met de RB20 nog een voorsprong te hebben op de SF-24, al is het team voor de punten nog altijd grotendeels afhankelijk van Verstappen terwijl Charles Leclerc en Carlos Sainz regelmatig in elkaars buurt rijden en zo constant punten kunnen inlopen wanneer Sergio Pérez het laat afweten. Red Bull zal zeker nog inzetten op de constructeurstitel, maar gezien de huidige vorm lijkt het vooral in de achteruitkijkspiegel te moeten kijken...

Foto door: Lionel Ng / Motorsport Images

De strijd om de zesde plaats

Kandidaten: RB F1, Haas F1

De vierde en vijfde plaats staan vrijwel vast. Mercedes staat 112 punten achter Ferrari in het constructeurskampioenschap terwijl het een voorsprong van 243 punten geniet op Aston Martin. Kortom, die vierde plaats is zo goed als zeker voor Mercedes, al zou een stap voorwaarts nog tot de mogelijkheden behoren met een ijzersterke slotfase van het seizoen. Aston Martin verloor dit seizoen wat terrein, maar ook aan die vijfde plaats lijkt niet zomaar wat te veranderen. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll heeft een voorsprong van 52 punten op RB F1. Dat team heeft op zijn beurt slechts drie punten voorsprong op Haas F1, het team dat op basis van de laatste races in betere vorm verkeert. Hoewel het Amerikaanse team een stuk kleiner is dan het zusterteam van Red Bull, heeft het onder leiding van Ayao Komatsu goed zicht op de zesde plaats.

Nico Hülkenberg is een van de coureurs die zich in de schijnwerpers heeft gereden in deze strijd. De Duitser pakte twee keer op rij de zesde plaats en dat bood Haas de kans om het gat naar RB F1 flink te dichten. Bij RB F1 was het juist Yuki Tsunoda die de punten moest pakken. Daniel Ricciardo kon van tijd tot tijd fraaie dingen laten zien, maar de prestaties schommelden te veel en dus mag Liam Lawson de resterende zes raceweekenden op zich nemen. In deze strijd lijken updates een cruciale rol te spelen: Haas heeft zijn ogen gericht op een updatepakket in Austin terwijl ook RB F1 nog nieuwe onderdelen zou moeten meenemen om die zesde plaats niet kwijt te raken.

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

De strijd om de achtste plaats

Kandidaten: Williams, Alpine, Sauber

In alle eerlijkheid zou Williams zelfs tot een van de kandidaten voor de zesde plaats kunnen behoren, gezien de vorm sinds de zomerstop. Het updatepakket van Zandvoort heeft ervoor gezorgd dat Alexander Albon en nieuwe teamgenoot Franco Colapinto regelmatig in de punten kunnen eindigen. De Argentijn zat vrijwel direct op het niveau van de ervaren Albon en pakte vier punten in wat slechts zijn tweede F1-race was. Albon wist daarnaast de FW46 drie keer tot Q3 door te dringen.

Alpine kan het Williams nog wel lastig maken, mits Williams ineens uit vorm raakt. Alpine begon met een veel te zware auto aan het seizoen, maar onder leiding van nieuwe teambaas Oliver Oakes lijkt het team de zaken beter voor elkaar te hebben. De A524 van Pierre Gasly en Esteban Ocon is bij lange na nog niet competitief genoeg, maar slechts drie punten achterstand maken een strijd met Williams meer dan mogelijk. Een team dat op een groter wonder moet hopen, is Sauber. Het team heeft als enige na achttien races nog altijd geen punten en het heeft er alle schijn van dat daar niet zomaar niet iets aan zal veranderen. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kennen in de felgroene bolide een kleurloos seizoen, maar die eerste punten zouden nog wel tot enige strijd om die achtste plaats kunnen leiden.